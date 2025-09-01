लगातार 56 दिन से दौड़ रहा यह शेयर, 80 रुपये के पार पहुंचा दाम, 247% की आई तेजी

सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर सोमवार को 2% के अपर सर्किट के साथ 80.09 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर लगातार 56वें दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 23.06 रुपये से बढ़कर 80 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

पैकेज्ड फूड्स इंडस्ट्री से जुड़ी स्मॉलकैप कंपनी सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर सोमवार को 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 80.09 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 56वें दिन अपर सर्किट पर हैं। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर इस अवधि में 23.06 रुपये से बढ़कर 80 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में इस अवधि के दौरान 247 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

तोलाराम वेलनेस के साथ हुआ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट

सैम्प्रे न्यूट्रिशंस (Sampre Nutritions) ने घोषणा की है कि उसने 16 अगस्त 2025 को तोलाराम वेलनेस लिमिटेड के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट न्यूट्रास्युटिकल्स और फूड प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सैम्प्रे न्यूट्रिशंस तय स्पेसिफिकेशंस और क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक न्यूट्रास्युटिकल्स और फूड प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसकी सप्लाई तोलाराम वेलनेस को करेगी। कंपनी ने एक रिलीज में कहा है कि एग्रीमेंट से सालाना 10 करोड़ रुपये का बिजनेस जेनरेट होने की उम्मीद है, जो कि 3 साल में 30 करोड़ रुपये का होगा।