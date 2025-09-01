Sampre Nutritions Shares hits upper circuit for straight 56th session crossed 80 rupee rises 247 Percent लगातार 56 दिन से दौड़ रहा यह शेयर, 80 रुपये के पार पहुंचा दाम, 247% की आई तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sampre Nutritions Shares hits upper circuit for straight 56th session crossed 80 rupee rises 247 Percent

लगातार 56 दिन से दौड़ रहा यह शेयर, 80 रुपये के पार पहुंचा दाम, 247% की आई तेजी

सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर सोमवार को 2% के अपर सर्किट के साथ 80.09 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर लगातार 56वें दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 23.06 रुपये से बढ़कर 80 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni मिंटMon, 1 Sep 2025 01:09 PM
share Share
Follow Us on
लगातार 56 दिन से दौड़ रहा यह शेयर, 80 रुपये के पार पहुंचा दाम, 247% की आई तेजी

पैकेज्ड फूड्स इंडस्ट्री से जुड़ी स्मॉलकैप कंपनी सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर सोमवार को 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 80.09 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 56वें दिन अपर सर्किट पर हैं। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयर इस अवधि में 23.06 रुपये से बढ़कर 80 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में इस अवधि के दौरान 247 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

तोलाराम वेलनेस के साथ हुआ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट
सैम्प्रे न्यूट्रिशंस (Sampre Nutritions) ने घोषणा की है कि उसने 16 अगस्त 2025 को तोलाराम वेलनेस लिमिटेड के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट न्यूट्रास्युटिकल्स और फूड प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सैम्प्रे न्यूट्रिशंस तय स्पेसिफिकेशंस और क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक न्यूट्रास्युटिकल्स और फूड प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसकी सप्लाई तोलाराम वेलनेस को करेगी। कंपनी ने एक रिलीज में कहा है कि एग्रीमेंट से सालाना 10 करोड़ रुपये का बिजनेस जेनरेट होने की उम्मीद है, जो कि 3 साल में 30 करोड़ रुपये का होगा।

ये भी पढ़ें:90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी

रामा एक्सपोर्ट्स के साथ भी मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट
सैम्प्रे न्यूट्रिशंस (Sampre Nutritions) ने 19 अगस्त 2025 को रामा एक्सपोर्ट्स के साथ भी 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी न्यूट्रास्युटिकल्स और फूड प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट से 15 करोड़ रुपये का बिजनेस जेनरेट होने की उम्मीद है। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस का प्रेफरेंशियल इश्यू, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग समेत अलग-अलग मोड्स के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव है। पिछले एक महीने में सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। वहीं, पिछले पांच दिन में कंपनी के शेयर 8 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 101.17 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 20.90 रुपये है।

Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।