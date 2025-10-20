Hindustan Hindi News
90 दिन से इस कंपनी के शेयरों में लग रहा अपर सर्किट, बोनस शेयर का हुआ ऐलान, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

Mon, 20 Oct 2025 07:15 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Sampre Nutritions share price : बीते कुछ महीने में शेयर बाजार में जमकर उतार और चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी रही जिसका प्रदर्शन लगातार अच्छा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं Sampre Nutritions की। लगभग 90 कारोबार दिन से इस कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लग रहा है। सोमवार को एक बार फिर से कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा। 2 प्रतिशत की तेजी के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 156.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

कंपनी ने रिलायंस से मिलाया हाथ

आठ अक्टूबर 2025 को Sampre Nutritions ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के बाद अब कंपनी को रेवन्यू के मोर्चे पर अगले तीन साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस एक खबर ने भी Sampre Nutritions के शेयरों को लेकर निवेशकों के मन में उत्साह बढ़ाया है। इस डील से 12 से 15 करोड़ का बिजनेस Sampre Nutritions को मिलने की उम्मीद है।

इसी अक्टूबर के शुरुआत में कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ने 355 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी थी। कंपनी यह पैसा foreign currency convertible bonds जुटाएगी। इन पैसों का उपयोग कंपनी विदेशों में पहुंच बढ़ाने के लिए करेगी।

बोनस शेयर का भी हुआ ऐलान

इस कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस देगी। हालांकि, इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

पहली तिमाही में कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

अप्रैल से जून 2026 के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 10.87 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 4.51 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, पहले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 70.76 लाख रुपये था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

