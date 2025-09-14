Sampre Nutritions doubled money in 3 months stocks hitting upper circuit from last 65 days 65 दिन से इस स्मॉल कैप में लग रहा अपर सर्किट, 3 महीने में किया पैसा डबल, शेयरों का भाव ₹100 से कम, Business Hindi News - Hindustan
स्मॉल कैप कंपनी Sampre Nutritions एक मल्टीबैगर स्टॉक बनकर निकला है। कंपनी के शेयरों में पिछले 65 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार को भी कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:14 AM
स्मॉल कैप कंपनी Sampre Nutritions एक मल्टीबैगर स्टॉक बनकर निकला है। कंपनी के शेयरों में पिछले 65 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार को भी कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद यह मल्टीबैगर स्टॉक 95.66 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।

शेयरों के आवंटन की मंजूरी

Sampre Nutritions के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 12 सितंबर 2025 को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बोर्ड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5.50 लाख इक्विटी शेयर तो प्रीफरेंशियल आधार पर आंवटित करने की मंजूरी दे दी गई है। कंपनी के प्रमोटर ब्रह्मा गुरबानी को कनवर्जन के लिए 5 लाख शेयरों को आवंटित किए गए। जबकि रतन गुरबानी को कंवर्जन के लिए 50 हजार शेयरों को आवंटित किया गया।

महीने में किया पैसा डबल

Sampre Nutritions के शेयरों की कीमतों में बीते 3 महीने के दौरान 295 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 230 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 101.17 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 20.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 200.95 करोड़ रुपये का है।

भले ही पिछले 6 महीने कंपनी के लिए शानदार रहे हैं। लेकिन 1 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 21.30 प्रतिशत का ही रिटर्न दे पाया है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 607 प्रतिशत बढ़ा है।

किसके पास कितना हिस्सा?

कंपनी की शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 12.11 प्रतिशत हिस्सा जून तिमाही तक था। वहीं, पब्लिक के पास 87.89 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले मार्च तिमाही में प्रमोटर के पास 14.16 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, पब्लिक के पास 85.84 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

