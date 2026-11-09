₹139 का शेयर जा सकता है ₹377.70 तक? ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

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Multibagger Stock: शेयर बाजार में एक NBFC कंपनी का शेयर इन दिनों निवेशकों के बीच चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं सम्मान कैपिटल (Sammaan Capital) की। इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म काफी बुलिश नजर आ रही हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा भाव से यह शेयर 185% तक का रिटर्न दे सकता है। बता दें कि करीब ₹139 के भाव वाले इस शेयर के लिए ब्रोकरेज ने ₹377.70 तक के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिेग दी है । कंपनी में अबू धाबी की दिग्गज कंपनी IHC के 8,850 करोड़ रुपये के निवेश के बाद कारोबार में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस शेयर में तेजी की क्या वजह है और ब्रोकरेज ने इसे खरीदने की सलाह क्यों दी है।

क्या है कंपनी का कारोबार सम्मान कैपिटल पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing Finance) के नाम से जानी जाती थी। यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC है, जो मुख्य रूप से होम लोन और दूसरे तरह के कर्ज देने का काम करती है। अब कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने की तैयारी में है। इसका फोकस सिर्फ होम लोन तक सीमित रहने के बजाय पर्सनल लोन, छोटे कारोबारियों को कर्ज और ग्रामीण इलाकों में होम लोन जैसे नए सेगमेंट पर भी रहेगा। फिलहाल कंपनी पर IHC का कंट्रोल है, जिसने अपनी सहयोगी कंपनी एवेनिर के जरिए इसमें हिस्सेदारी हासिल की है।

IHC का 8,850 करोड़ रुपये का निवेश है खास सम्मान कैपिटल के लिए IHC का 8,850 करोड़ रुपये का निवेश काफी अहम माना जा रहा है। यह रकम करीब 1 अरब डॉलर के बराबर है। कंपनी में यह निवेश 139 रुपये प्रति शेयर के भाव पर किया जाना तय हुआ है। इस निवेश के बाद कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मजबूत पूंजी मिलेगी। साथ ही कंपनी को कम ब्याज दर पर फंड जुटाने, कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। IHC की हिस्सेदारी करीब 43.5% बताई गई है।

कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को कैसे सुधारा? ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, सम्मान कैपिटल ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। कंपनी ने करीब 14,953 करोड़ रुपये के गैर-मुख्य कारोबार और एसेट्स से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद कंपनी का ग्रॉस NPA और नेट NPA शून्य पर आ गया। यानी कंपनी ने अपने पुराने फंसे हुए कर्ज और जोखिम वाले एसेट्स को कम करने की दिशा में बड़ा काम किया है। कंपनी का शुरुआती एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) करीब 53,160 करोड़ रुपये रहा। AUM का मतलब है कि कंपनी ने कुल कितने रुपये का कर्ज अपने ग्राहकों को दे रखा है।

अरिहंत कैपिटल ने दिया ₹360 का टारगेट ब्रोकरेज फर्म अरिहंत कैपिटल (Arihant Capital) ने सम्मान कैपिटल पर कवरेज शुरू करते हुए इसे खरीदने यानी Buy की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 360 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि IHC के निवेश से कंपनी को पूंजी जुटाने में आसानी होगी और फंडिंग की लागत कम हो सकती है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार, बेहतर मैनेजमेंट, नए लोन प्रोडक्ट्स की शुरुआत और कारोबार बढ़ने से आने वाले समय में कमाई में तेजी आ सकती है।

वेंचुरा ने दिया ₹377.70 का टारगेट दूसरी ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा (Ventura) भी इस शेयर को लेकर सकारात्मक नजर आ रही है। वेंचुरा ने सम्मान कैपिटल पर 'बाय' रेटिंग के साथ 377.70 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अब पुराने मुश्किल दौर से बाहर निकलकर नए कारोबार की तरफ बढ़ रही है। IHC के निवेश से कंपनी की वित्तीय स्थिति और मैनेजमेंट को मजबूती मिली है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग में सुधार होने से कंपनी के लिए कम ब्याज दर पर पैसा जुटाना आसान हो सकता है। वेंचुरा के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2028-29 तक कंपनी का एडवांस यानी बांटे गए कुल कर्ज की रकम बढ़कर 89,516 करोड़ रुपये हो सकती है। वहीं, कंपनी का AUM बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

शेयर में तेजी के साथ ये जोखिम भी सम्मान कैपिटल को लेकर ब्रोकरेज कंपनियां पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें निवेश से पहले कुछ जोखिमों को समझना भी जरूरी है। वेंचुरा के मुताबिक, अगर कंपनी तेजी से रिटेल और MSME लोन का कारोबार बढ़ाती है और कर्ज देने के नियम मजबूत नहीं रख पाती है, तो आगे चलकर फंसे हुए कर्ज यानी NPA बढ़ सकते हैं। वहीं, अरिहंत कैपिटल ने भी कंपनी के सामने कुछ चुनौतियों का जिक्र किया है। इनमें पुराने कारोबार से जुड़े जोखिम, गोल्ड लोन, बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन और ग्रामीण इलाकों में लोन कारोबार को सफलतापूर्वक बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा फंडिंग से जुड़ी दिक्कतें और पुराने इंडिया बुल्स दौर के कानूनी मामले भी कंपनी के लिए चुनौती बन सकते हैं।