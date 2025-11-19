Hindustan Hindi News
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा इस कंपनी का मामला, अब निवेशकों में शेयर बेचने की होड़

Wed, 19 Nov 2025 05:26 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Sammaan capital share: भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच बुधवार को कुछ शेयर को बेचने की होड़ भी थी। इनमें से एक शेयर सम्मान कैपिटल लिमिटेड का है। पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से चर्चित इस शेयरों में बुधवार, 19 नवंबर को 13% तक की गिरावट आई। यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को कंपनी के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद आई।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) के खिलाफ संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आरोपों की जांच करने में अनिच्छा के चलते सीबीआई और सेबी को फटकार लगाई। न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को मामले की जांच के लिए सेबी, एसएफआईओ और ईडी के साथ बैठक करने का आदेश भी दिया। आईएचएफएल को अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आईएचएफएल के कई अपराधों को एक साथ करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की भी खिंचाई की। पीठ ने विभिन्न मामलों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अवैधताओं की जांच के अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर अपनाए गए ‘दोहरे मापदंड’ पर बाजार नियामक की कड़ी आलोचना की।

शीर्ष अदालत ने पूछा कि अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने और आरोपों की जांच करने से क्या रोक रहा है। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई निदेशक द्वारा सेबी, एसएफआईओ और ईडी के अधिकारियों के साथ की जाने वाली बैठक के लिए एमसीए द्वारा मामलों को बंद करने से कोई बाधा नहीं आएगी। पीठ ने यह भी कहा कि एनजीओ ‘सिटिजन्स व्हिसल ब्लोअर फोरम’ के सभी आरोपों की जांच की जाएगी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मूलतः एक जनहित याचिका पर थी जिसमें नियामक कार्रवाई की मांग की गई थी।

शेयर का हाल

इस घटनाक्रम के बाद सम्मान कैपिटल के शेयर 13% की गिरावट के साथ ₹159 पर बंद हुए। साल 2025 में अब तक शेयर में 9% की बढ़त बनी हुई है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 192.90 रुपये है। शेयर का यह भाव बीते तीन नवंबर को था। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 97.80 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

Deepak Kumar

