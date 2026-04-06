इस होटल स्टॉक में आई तेजी, 55% तक अपसाइड का दावा! अभी है एंट्री का सही मौका?

SAMHI होटल्स के शेयर में हाल ही में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जिससे यह ₹148 के आसपास पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹200 से ₹230 तक का टारगेट दिया है, जो करीब 50-55% अपसाइड का संकेत देता है।

होटल सेक्टर में एक बार फिर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है और इसकी ताजा मिसाल SAMHI होटल्स के शेयरों में आई तेज उछाल है। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म्स के पॉजिटिव आउटलुक के बाद कंपनी का शेयर करीब 8% तक चढ़ गया, जिससे बाजार में इस स्टॉक को लेकर उत्साह बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे समय में जब बाजार थोड़ा अस्थिर बना हुआ है, तब भी इस स्टॉक में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दरअसल, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Choice Institutional Equities) और स्टॉक ब्रोकिंग (Antique Stock Broking) जैसी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों ने SAMHI होटल्स पर बॉय रेटिंग दी है। चॉइस ने इसका टारगेट प्राइस ₹200 रखा है, जबकि एंटीक (Antique) ने इसे और भी ऊपर यानी ₹230 तक बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा कीमत से इसमें लगभग 50-55% तक की संभावित तेजी देखी जा रही है।

कंपनी की ग्रोथ कहानी को समझें तो SAMHI होटल्स का बिजनेस मॉडल काफी अलग और दिलचस्प है। यह कंपनी पुराने या कम प्रदर्शन करने वाले होटलों को खरीदकर उन्हें बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के तहत रीब्रांड करती है और उनकी परफॉर्मेंस सुधारती है। यही रणनीति इसकी ग्रोथ का बड़ा कारण बन रही है। आने वाले सालों में कंपनी अपने होटल रूम (keys) की संख्या को बढ़ाकर करीब 5,600 से ज्यादा करने की योजना बना रही है।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू EBITDA और मुनाफा (PAT) अगले कुछ सालों में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है। अनुमान है कि FY26 से FY29 के बीच कंपनी का मुनाफा 20% से ज्यादा की दर से बढ़ सकता है। साथ ही कंपनी ने अपनी लागत को कंट्रोल रखा है और कर्ज भी कम किया है, जिससे उसकी फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हुई है।

हालांकि, कुछ जोखिम भी बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, जिससे डिमांड प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा न होने जैसे फैक्टर भी कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

SAMHI होटल्स लिमिटेड के शेयर

SAMHI होटल्स लिमिटेड के शेयर में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। NSE पर यह स्टॉक 148 रुपये के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें एक ही दिन में करीब 8.24% की बढ़त दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे मुख्य वजह ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स और मजबूत ग्रोथ आउटलुक है। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से स्टॉक में खरीदारी तेज हुई, खासकर ऐसे समय में जब बाकी बाजार अपेक्षाकृत स्थिर नजर आ रहा था। यह तेजी दिखाती है कि होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिकवरी और विस्तार की उम्मीदें अब मजबूत हो रही हैं।