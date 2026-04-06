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इस होटल स्टॉक में आई तेजी, 55% तक अपसाइड का दावा! अभी है एंट्री का सही मौका?

Apr 06, 2026 02:55 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SAMHI होटल्स के शेयर में हाल ही में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जिससे यह ₹148 के आसपास पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹200 से ₹230 तक का टारगेट दिया है, जो करीब 50-55% अपसाइड का संकेत देता है।

इस होटल स्टॉक में आई तेजी, 55% तक अपसाइड का दावा! अभी है एंट्री का सही मौका?

होटल सेक्टर में एक बार फिर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है और इसकी ताजा मिसाल SAMHI होटल्स के शेयरों में आई तेज उछाल है। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म्स के पॉजिटिव आउटलुक के बाद कंपनी का शेयर करीब 8% तक चढ़ गया, जिससे बाजार में इस स्टॉक को लेकर उत्साह बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे समय में जब बाजार थोड़ा अस्थिर बना हुआ है, तब भी इस स्टॉक में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दरअसल, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Choice Institutional Equities) और स्टॉक ब्रोकिंग (Antique Stock Broking) जैसी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों ने SAMHI होटल्स पर बॉय रेटिंग दी है। चॉइस ने इसका टारगेट प्राइस ₹200 रखा है, जबकि एंटीक (Antique) ने इसे और भी ऊपर यानी ₹230 तक बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा कीमत से इसमें लगभग 50-55% तक की संभावित तेजी देखी जा रही है।

कंपनी की ग्रोथ कहानी को समझें तो SAMHI होटल्स का बिजनेस मॉडल काफी अलग और दिलचस्प है। यह कंपनी पुराने या कम प्रदर्शन करने वाले होटलों को खरीदकर उन्हें बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के तहत रीब्रांड करती है और उनकी परफॉर्मेंस सुधारती है। यही रणनीति इसकी ग्रोथ का बड़ा कारण बन रही है। आने वाले सालों में कंपनी अपने होटल रूम (keys) की संख्या को बढ़ाकर करीब 5,600 से ज्यादा करने की योजना बना रही है।

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वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू EBITDA और मुनाफा (PAT) अगले कुछ सालों में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है। अनुमान है कि FY26 से FY29 के बीच कंपनी का मुनाफा 20% से ज्यादा की दर से बढ़ सकता है। साथ ही कंपनी ने अपनी लागत को कंट्रोल रखा है और कर्ज भी कम किया है, जिससे उसकी फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हुई है।

हालांकि, कुछ जोखिम भी बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, जिससे डिमांड प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा न होने जैसे फैक्टर भी कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

SAMHI होटल्स लिमिटेड के शेयर

SAMHI होटल्स लिमिटेड के शेयर में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। NSE पर यह स्टॉक 148 रुपये के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें एक ही दिन में करीब 8.24% की बढ़त दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे मुख्य वजह ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स और मजबूत ग्रोथ आउटलुक है। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से स्टॉक में खरीदारी तेज हुई, खासकर ऐसे समय में जब बाकी बाजार अपेक्षाकृत स्थिर नजर आ रहा था। यह तेजी दिखाती है कि होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिकवरी और विस्तार की उम्मीदें अब मजबूत हो रही हैं।

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SAMHI होटल्स को लेकर बाजार का नजरिया फिलहाल काफी पॉजिटिव है। मजबूत बिजनेस मॉडल, बढ़ती डिमांड और ब्रोकरेज का भरोसा इस स्टॉक को आने वाले समय में निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना सकता है, लेकिन निवेश से पहले जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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