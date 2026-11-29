मुख्य बातें

यूट्यूबर पर पेड मेंबरशिप की संख्या 10 लाख के पार पहुंचाने वाले पहले क्रिएटर बने समय रैना।

कॉमेडियन और स्टैंड-अप आर्टिस्ट समय रैना (Samay Raina) ने YouTube पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक दुनिया का कोई दूसरा क्रिएटर हासिल नहीं कर पाया है। समय रैना दुनिया के पहले YouTube क्रिएटर बन गए हैं, जिनके चैनल की Paid Membership की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न सिर्फ अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, बल्कि भारतीय डिजिटल क्रिएटर इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत भी दिखाई है।

Google India के ब्लॉग पर YouTube की टीम ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। कंपनी ने इसे समय रैना के लिए असाधारण उपलब्धि और भारत के पूरे Creator Ecosystem के लिए गर्व का पल बताया है। खास बात यह है कि समय के चैनल पर पहले से ही करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अब बड़ी संख्या में दर्शक उनके कंटेंट के लिए हर महीने पैसे भी खर्च कर रहे हैं।

1.24 करोड़ सब्सक्राइबर, 10 लाख से ज्यादा पेड मेंबर्स

समय रैना के YouTube चैनल पर करीब 1.24 करोड़ (12.4 Million) सब्सक्राइबर हैं। वहीं, उनकी पेड मेंबरशिप (Paid Membership) का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है, यानी उनके कुल सब्सक्राइबर में से लगभग 8.1% लोग ऐसे हैं, जो चैनल का एक्स्ट्रा कंटेंट देखने के लिए हर महीने भुगतान कर रहे हैं।

समय रैना के चैनल पर फिलहाल 3 तरह के Membership Plans उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 59 रुपये, 599 रुपये और 1,999 रुपये प्रति महीने है। इन प्लान को लेने वाले दर्शकों को एक्सक्लूसिव वीडियो, खास कम्युनिटी फीचर्स और दूसरे मेंबरशिप बेनिफिट मिलते हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है, क्योंकि आमतौर पर YouTube पर दर्शक वीडियो मुफ्त में देखते हैं। ऐसे में किसी क्रिएटर के लिए 10 लाख लोगों को नियमित रूप से पैसे देकर कंटेंट देखने के लिए तैयार करना बड़ी व्यावसायिक सफलता मानी जा सकती है।

YouTube Paid Membership क्या है और कैसे काम करती है?

YouTube पर ज्यादातर लोग किसी चैनल को Subscribe करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उस क्रिएटर को पैसे देते हैं। Subscribe करना पूरी तरह मुफ्त है। इससे दर्शकों को चैनल के नए वीडियो और सार्वजनिक कंटेंट की जानकारी मिलती रहती है। इसके उलट, Paid Channel Membership एक पेड सुविधा है। इसमें दर्शक किसी खास YouTube चैनल के Join बटन पर क्लिक करके हर महीने तय फीस देते हैं। इसके बदले उन्हें सामान्य दर्शकों से अलग सुविधाएं मिलती हैं।

इनमें शामिल हो सकते हैं

Exclusive Videos:- ऐसे वीडियो जिन्हें केवल पेड मेंबर्स देख सकते हैं।

ऐसे वीडियो जिन्हें केवल पेड मेंबर्स देख सकते हैं। Members-only Live Chat:- खास लाइव चैट में शामिल होने का मौका।

Custom Emojis:- कमेंट और लाइव चैट में इस्तेमाल के लिए विशेष इमोजी।

कमेंट और लाइव चैट में इस्तेमाल के लिए विशेष इमोजी। Loyalty Badges:- कमेंट और लाइव चैट में अलग पहचान दिखाने वाले बैज।

कमेंट और लाइव चैट में अलग पहचान दिखाने वाले बैज। Special Community Access:- क्रिएटर की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त कम्युनिटी सुविधाएं।

इस तरह Paid Membership उन दर्शकों के लिए है, जो किसी क्रिएटर के कंटेंट को पसंद करने के साथ उसे आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना चाहते हैं।

YouTube Premium और Paid Membership में क्या अंतर है?

कई लोगों को YouTube Premium और Channel Membership एक जैसी सुविधाएं लग सकती हैं, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। YouTube Premium लेने पर यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन-मुक्त वीडियो देखने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं, किसी चैनल की Paid Membership लेने पर सिर्फ उसी क्रिएटर के चैनल से जुड़ी विशेष सुविधाएं मिलती हैं।

फीचर YouTube Subscription Paid Membership YouTube Premium फीस मुफ्त हर महीने भुगतान हर महीने भुगतान फायदा चैनल को फॉलो करना एक्सक्लूसिव कंटेंट विज्ञापन-मुक्त अनुभव किसे सपोर्ट मिलता है सीधे भुगतान नहीं संबंधित क्रिएटर YouTube Premium सेवा एक्सक्लूसिव कंटेंट जरूरी नहीं उपलब्ध हो सकता है नहीं

यानी किसी चैनल को Subscribe करने, उसकी Membership लेने और YouTube Premium खरीदने के बीच बड़ा अंतर है।

जून में भारतीय क्रिएटर्स की कमाई में 25% से ज्यादा उछाल

समय रैना की इस उपलब्धि का असर सिर्फ उनके चैनल तक सीमित नहीं रहा। YouTube के मुताबिक, जून 2026 में भारत में 12 लाख से ज्यादा दर्शकों ने अकेले समय रैना की कम से कम एक Channel Membership खरीदी थी। इसी दौरान भारतीय क्रिएटर्स की Channel Membership से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में अब दर्शक सिर्फ मुफ्त वीडियो देखने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के एक्स्ट्रा कंटेंट और कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए भी पैसे खर्च करने लगे हैं।

2025 के विवाद के बाद समय रैना की दमदार वापसी

समय रैना के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि पिछले साल उनका करियर विवादों में घिर गया था। फरवरी 2025 में उनके शो 'India's Got Latent' के एक एपिसोड में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर काफी विवाद हुआ था।

इस मामले में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं। बढ़ते विवाद के बीच समय रैना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कुछ समय के लिए शो के सभी एपिसोड YouTube से हटा दिए थे। हालांकि, 2026 में उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'Still Alive' और 'India's Got Latent' के दूसरे सीजन के साथ वापसी की। इस बार शो को YouTube के साथ Netflix पर भी रिलीज किया गया।

क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया रास्ता बन रही Paid Membership

समय रैना का रिकॉर्ड भारतीय डिजिटल इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है। अब तक ज्यादातर YouTube क्रिएटर्स की कमाई विज्ञापनों और ब्रांड स्पॉन्सरशिप पर निर्भर रही है। लेकिन Paid Membership ने कमाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। इस मॉडल में क्रिएटर को हर महीने अपने पेड मेंबर्स से नियमित कमाई का मौका मिलता है। इससे विज्ञापन के उतार-चढ़ाव पर निर्भरता कम हो सकती है और क्रिएटर अपने सबसे वफादार दर्शकों के साथ सीधा जुड़ाव बना सकते हैं।

समय रैना का 10 लाख Paid Members का आंकड़ा इसी बदलाव की बड़ी मिसाल है। यह दिखाता है कि अगर कंटेंट और क्रिएटर के बीच दर्शकों का जुड़ाव मजबूत हो, तो लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि उस क्रिएटर के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं।