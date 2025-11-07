Hindustan Hindi News
सैम ऑल्टमैन अपनी सीईओ की कुर्सी किसी AI को देंगे, इस देश में है कैबिनेट मंत्री

सैम ऑल्टमैन अपनी सीईओ की कुर्सी किसी AI को देंगे, इस देश में है कैबिनेट मंत्री

संक्षेप: एआई की वजह से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने की खबरों के बीच एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भविष्य में वे अपना पद किसी एआई सिस्टम को देना चाहेंगे।

Fri, 7 Nov 2025 05:40 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एआई की वजह से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने की खबरों के बीच एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भविष्य में वे अपना पद किसी एआई सिस्टम को देना चाहेंगे। उन्होंने कहा, अगर ओपनएआई पहली ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसे एक एआई चला रहा हो, तो मुझे शर्म आनी चाहिए।

ऑल्टमैन ने कहा कि अब वह समय दूर नहीं जब एआई इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और संगठन का संचालन करने में सक्षम हो जाएगा। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि अगले 10 साल से पहले ही ऐसा एआई विकसित हो सकता है, जो किसी बड़ी कंपनी के किसी विभाग को पूरी तरह चला सके।

तो क्या करेंगे अल्टमैन

सैम ऑल्टमैन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर एआई वास्तव में उनकी जगह लेने लगे, तो वह खुशी-खुशी खेती-किसानी में लौट जाएंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एआई को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा और नैतिक मानदंडों का पालन जरूरी है।

इस बयान के क्या हैं मायने

टेक विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑल्टमैन का यह बयान एआई के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व में उसके इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि कभी कोई कंपनी वास्तव में एआई द्वारा संचालित होती है, तो यह कॉर्पोरेट इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा।

मंत्री पद पर पहले ही काम कर रहा है एआई

हाल ही में अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त की है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में डिएला का उद्घाटन किया। डिएला को सार्वजनिक खरीद-फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया है।

यह क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार और अक्षम्यता के लिए बदनाम रहा है। डिएला कोई मानव मंत्री नहीं है, बल्कि ई-अल्बानिया पोर्टल में एक वर्चुअल एआई अवतार है। डिएला प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक जिम्मेदारियों वाली मंत्री है।

