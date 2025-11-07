सैम ऑल्टमैन अपनी सीईओ की कुर्सी किसी AI को देंगे, इस देश में है कैबिनेट मंत्री

संक्षेप: एआई की वजह से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने की खबरों के बीच एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भविष्य में वे अपना पद किसी एआई सिस्टम को देना चाहेंगे।

एआई की वजह से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने की खबरों के बीच एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भविष्य में वे अपना पद किसी एआई सिस्टम को देना चाहेंगे। उन्होंने कहा, अगर ओपनएआई पहली ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसे एक एआई चला रहा हो, तो मुझे शर्म आनी चाहिए।

ऑल्टमैन ने कहा कि अब वह समय दूर नहीं जब एआई इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और संगठन का संचालन करने में सक्षम हो जाएगा। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि अगले 10 साल से पहले ही ऐसा एआई विकसित हो सकता है, जो किसी बड़ी कंपनी के किसी विभाग को पूरी तरह चला सके।

तो क्या करेंगे अल्टमैन सैम ऑल्टमैन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर एआई वास्तव में उनकी जगह लेने लगे, तो वह खुशी-खुशी खेती-किसानी में लौट जाएंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एआई को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा और नैतिक मानदंडों का पालन जरूरी है।

इस बयान के क्या हैं मायने टेक विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑल्टमैन का यह बयान एआई के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व में उसके इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि कभी कोई कंपनी वास्तव में एआई द्वारा संचालित होती है, तो यह कॉर्पोरेट इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा।

मंत्री पद पर पहले ही काम कर रहा है एआई हाल ही में अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त की है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में डिएला का उद्घाटन किया। डिएला को सार्वजनिक खरीद-फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया है।