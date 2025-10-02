OpenAI ने की एक बड़ी डील, 500 अरब डॉलर पहुंचा वैल्यूएशन…मस्क की कंपनी को पछाड़ा

कंपनी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने लगभग 6.6 अरब डॉलर के शेयर निवेशकों को बेचे। इस सौदे में थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी की एमजीएक्स जैसे बड़े निवेशक शामिल रहे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चर्चित कंपनी OpenAI ने एक बड़ी डील पूरी कर ली है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को अपने शेयर बेचने का मौका मिला है। इस डील ने कंपनी का वैल्यूएशन सीधे 500 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ ही कंपनी ने एलन मस्क की स्पेसएक्स के 400 अरब डॉलर के मूल्यांकन को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने लगभग 6.6 अरब डॉलर के शेयर निवेशकों को बेचे। इस सौदे में थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी की एमजीएक्स जैसे बड़े निवेशक शामिल रहे। इससे पहले इसी साल सॉफ्टबैंक के नेतृत्व वाले एक फंडिंग राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन करीब 300 अरब डॉलर तय किया गया था। यानी कुछ ही महीनों में कंपनी की कीमत लगभग दोगुनी हो गई।

मुनाफे में नहीं है कंपनी ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली OpenAI, Nvidia जैसी कंपनियों के साथ मिलकर डेटा सेंटर और नई AI सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में बड़ा योगदान दे रही है। हालांकि अब तक कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया है। यह डील ऐसे समय पर हुई है जब OpenAI अपने ढांचे को बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल यह एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में रजिस्टर्ड है लेकिन अब इसे एक पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन में बदला जा सकता है, जिसमें पुरानी गैर-लाभकारी संस्था का नियंत्रण रहेगा। इस बदलाव को लेकर सह-संस्थापक एलन मस्क ने आपत्ति जताई है और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। मस्क का आरोप है कि OpenAI ने अपनी मूल प्रतिबद्धताओं को तोड़ा और माइक्रोमैक्स से अरबों डॉलर का निवेश स्वीकार कर लिया।