एक पॉजिटिव खबर और 18% उछल गया यह शेयर, निवेशकों में खरीदने की है होड़

एक पॉजिटिव खबर की वजह से साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई। यह शेयर करीब 18 पर्सेंट उछलकर 900 रुपये पर पहुंच गया। आइए जान लेते हैं कि कौन सी पॉजिटिव खबर थी, जिसकी वजह से शेयर में उछाल आया।

Salzer Electronics share price: भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच 8 अक्टूबर को साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को यह शेयर करीब 18 पर्सेंट उछलकर 900 रुपये पर पहुंच गया। इसके बाद शेयर में मामूली मुनाफावसूली देखने को मिली। हालांकि, इसके बावजूद शेयर ग्रीन जोन में ही ट्रेड कर रहा था।

तेजी की वजह साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में तेजी की वजह कंपनी की एक घोषणा है। कंपनी ने बताया है कि उसे अपने उत्पाद हाई-वोल्टेज अनुप्रयोगों को डिस्कनेक्टिंग और अर्थिंग डिवाइस के लिए पेटेंट मिल गया है। नए पेटेंट वाले इस उत्पाद को ट्रैक्शन और लोकोमोटिव सिस्टम और अन्य हाई-वोल्टेज बिजली नेटवर्क में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यहां सुरक्षित मेंटेनेंस और कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन जरूरी है। कंपनी ने कहा कि यह पारंपरिक मॉडलों की तुलना में आकार में काफी छोटा है।

क्या कहा प्रबंध निदेशक ने? कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक डी राजेश कुमार के मुताबिक हाई-वोल्टेज (1,000 वोल्ट) डिस्कनेक्टिंग और अर्थिंग डिवाइस डिजाइन करने का लक्ष्य था जो बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन प्रदान करते हुए कॉम्पैक्टनेस, इंस्टॉलेशन में आसानी और परिचालन दक्षता में ठोस लाभ प्रदान करे।

शेयर का परफॉर्मेंस बता दें कि साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर इस साल कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस शेयर में अब तक साल-दर-साल आधार पर 36% की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल मार्च और अक्टूबर ही ऐसे महीने हैं जब शेयर में बढ़त देखी गई है। हालांकि, 2019 से हर साल शेयर ने सकारात्मक वार्षिक रिटर्न दिया है, जिसमें 2024 में 240% की बढ़त भी शामिल है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,650 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 750 रुपये है।