Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 महीने में 77% घटी बिक्री! इस बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी के उड़े होश, ग्राहकों ने इस वजह से बनाई दूरी

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Fuel Crisis Alert: ईरान युद्ध और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच नायरा एनर्जी (Nayara Energy) और शेल (Shell) जैसी निजी तेल कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद ग्राहक सरकारी तेल कंपनियों की ओर शिफ्ट हो गए। 

1 महीने में 77% घटी बिक्री! इस बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी के उड़े होश, ग्राहकों ने इस वजह से बनाई दूरी

Fuel Crisis Alert: ईरान युद्ध और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का असर अब भारत के पेट्रोल-डीजल बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल महीने में निजी पेट्रोल पंप कंपनियों नायरा एनर्जी (Nayara Energy) और शेल (Shell) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि सरकारी तेल कंपनियों की बिक्री तेजी से बढ़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह रही पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें। युद्ध शुरू होने के बाद निजी कंपनियों ने अपने नुकसान को कम करने के लिए ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी कर दी, लेकिन सरकारी कंपनियों ने कीमतें स्थिर रखीं, नतीजा यह हुआ कि ग्राहक तेजी से सरकारी पेट्रोल पंपों की ओर शिफ्ट हो गए।

ये भी पढ़ें:PM मोदी के गिफ्ट ने बदली इस शेयर की किस्मत! दूसरे दिन भी करीब 5% की तेजी

रिपोर्ट के मुताबिक, नायरा एनर्जी (Nayara Energy) की पेट्रोल बिक्री अप्रैल में करीब 30% और डीजल बिक्री 46% तक गिर गई। कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी भी घटकर पेट्रोल में 4% और डीजल में सिर्फ 3% रह गई, जबकि पिछले साल यह करीब 6% थी। वहीं, Shell की स्थिति और भी खराब रही। कंपनी की डीजल बिक्री में 77% की भारी गिरावट आई और उसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई। हालांकि, पेट्रोल बिक्री में मामूली 4% बढ़ोतरी हुई, लेकिन मार्केट शेयर फिर भी कमजोर रहा।

दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (Indian Oil), BPCL और HPCL को इस संकट का बड़ा फायदा मिला। सरकारी कंपनियों की पेट्रोल और डीजल बिक्री में करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ग्राहक कम कीमतों के कारण सरकारी पंपों पर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। कई इलाकों में अचानक मांग बढ़ने से ईंधन की कमी जैसी स्थिति भी बन गई। अधिकारियों का कहना है कि निजी पंपों से ग्राहक हटकर सरकारी पंपों पर पहुंच गए, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ गया।

हालांकि, निजी कंपनियों में रिलायंस-BP (Reliance-BP) का प्रदर्शन अलग रहा। RIL-BP ने इस दौरान मजबूत ग्रोथ दिखाई। कंपनी की पेट्रोल बिक्री 23% और डीजल बिक्री 4.5% बढ़ी। इससे उसकी पेट्रोल मार्केट हिस्सेदारी 4% तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि RIL-BP ने कीमतों और सप्लाई मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से संभाला, इसलिए ग्राहकों का भरोसा बना रहा।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ, जिससे भारत में कंपनियों की लागत बढ़ गई। सरकारी कंपनियों ने शुरुआती दौर में कीमतें नहीं बढ़ाईं और नुकसान सहन किया, जबकि निजी कंपनियों ने तुरंत दाम बढ़ा दिए। इससे ग्राहक सीधे सरकारी कंपनियों की ओर चले गए।

डीजल की बल्क कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार बल्क डीजल अब रिटेल कीमत से करीब ₹45 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसका असर ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सेक्टर पर भी पड़ा है। कई बड़े औद्योगिक ग्राहक अब महंगे बल्क डीजल की बजाय दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सुबह की बढ़त गंवाकर शेयर मार्केट लाल, सेंसेक्स डे हाई से 800 अंक से अधिक फिसला
ये भी पढ़ें:PM मोदी के गिफ्ट ने बदली इस शेयर की किस्मत! दूसरे दिन भी करीब 5% की तेजी

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तो आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ेगा और FMCG से लेकर ट्रांसपोर्ट तक कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल, सरकारी तेल कंपनियां बाजार में मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं, जबकि निजी कंपनियों के सामने ग्राहकों को वापस लाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,