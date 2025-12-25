सैलरी से रेंट तक… इनकम टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ बदला, समझें

Hindustan Hindi News
इस नए साल में टैक्सपेयर्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे। इससे पहले साल 2025 में भी इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव हुए, जिसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ा है। आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में टैक्स से जुड़े क्या कुछ बदलाव हुए हैं।

Dec 25, 2025 02:35 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नए साल के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस नए साल में टैक्सपेयर्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे। इससे पहले साल 2025 में भी इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव हुए, जिसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ा है। आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में टैक्स से जुड़े क्या कुछ बदलाव हुए हैं।

- बीते एक फरवरी को आम बजट पेश करते हुए सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव किए। अब नए टैक्स सिस्टम के तहत, ₹12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स-फ्री लिमिट को बढ़ाकर ₹12.75 लाख कर देता है।

- टीडीएस/टीसीएस की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया।

-इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। यह मकान मालिकों के लिए राहत की खबर है।

- अब रेमेंटंस पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है और हाई टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर–पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक कर दिया गया था अब टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

- किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए अपडेटेड विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्‍ताव किया गया है। छोटे धर्मार्थ न्‍यासों/संस्‍थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्‍थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्‍ताव है। करदाताओं को स्वामित्व वाली सम्‍पत्तियों के लिए बिना किसी शर्त के ऐसी दो सम्‍पत्तियों के वार्षिक मूल्‍य के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

- पिछले बजट में प्रस्‍तुत की गई विवाद से विश्‍वास योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसके द्वारा लगभग 33,000 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का निपटारा किया है।

