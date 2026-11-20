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PM मोदी के बाद अब वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी निजी कंपनियों से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की अपील की।

Salary Hike News: देश में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर अब सरकार की ओर से भी आवाज उठने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी निजी कंपनियों से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती हैं, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

देश में महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच नौकरीपेशा लोगों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद लंबे समय से बनी हुई है। इसी मुद्दे पर 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित FICCI के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंक (India Inc) यानी देश की बड़ी कंपनियों से सीधा सवाल किया था। इसके बाद आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी कंपनियों को वेतन में ठहराव की समस्या पर ध्यान देने की सलाह दी है।

PM मोदी ने कंपनियों से पूछा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी राहत दी है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स राहत का प्रावधान किया गया है। सरकार का मकसद लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना और कारोबार को प्रोत्साहन देना है। लेकिन, प्रधानमंत्री ने कंपनियों से सवाल किया कि सरकार की ओर से इतनी राहत मिलने के बाद क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है और उनकी सैलरी में इजाफा किया है? उन्होंने उद्योग जगत से सिर्फ सरकार के भरोसे रहने के बजाय रोजगार पैदा करने और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने को कहा।

वित्त मंत्रालय की सचिव ने भी सैलरी बढ़ाने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री के बयान के अगले दिन आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी इसी मुद्दे को उठाया। FICCI के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को कर्मचारियों की सैलरी में लंबे समय से बने ठहराव पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इससे वे वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। बाजार में मांग बढ़ने से कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा और उन्हें आगे निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह अर्थव्यवस्था में विकास का एक सकारात्मक चक्र तैयार हो सकता है।

सैलरी बढ़ने से कैसे मजबूत होगी अर्थव्यवस्था?

इसका कैलकुलेशन काफी आसान है, जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है, तो उनकी खरीदारी की क्षमता भी बढ़ती है। लोग घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च कर पाते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने पर कंपनियों को उत्पादन और कारोबार का विस्तार करना पड़ता है, जिससे नए रोजगार पैदा होने की संभावना भी बढ़ती है।

निवेश में सुधार, लेकिन वेतन बढ़ाना भी जरूरी

अनुराधा ठाकुर ने बताया कि अप्रैल से निजी क्षेत्र में निवेश गतिविधियों में सुधार देखने को मिल रहा है और अब यह तेजी धीरे-धीरे दूसरे सेक्टरों तक भी पहुंच रही है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी अवधि की फंडिंग तथा PPP (Public-Private Partnership) को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बात की।