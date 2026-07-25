Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए वेतन आयोग से मिलेगा सरप्राइज… इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जुलाई को राज्य के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया
  • मई में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सरकार ने सातवें वेतन आयोग पैनल के गठन को मंजूरी दी थी
salary news
बंगाल में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ है

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जुलाई को राज्य के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों को बताया था कि राज्य का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष में 7वें राज्य वेतन आयेग की सिफारिशों को लागू करना है। हालांकि, इसके लिए जिस पैनल का गठन हुआ है वह आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर सकता है। कहने का मतलब है कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का भी सरप्राइज मिल सकता है।

समय-सीमा क्या है?

राज्य के वित्त विभाग के एक प्रस्ताव के अनुसार, चार सदस्यों वाला यह पैनल राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भत्तों, वेतन बढ़ोतरी और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग अपनी सिफारिशें जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी सौंपेगा लेकिन बेहतर होगा कि इस प्रस्ताव के पब्लिश होने की तारीख से 6 (छह) महीने के अंदर या राज्य सरकार द्वारा जरूरी समझे जाने वाले बढ़े हुए समय के भीतर ऐसा करे।

काम की शर्तें (ToR)

वेतन आयोग का मुख्यालय कोलकाता में होगा लेकिन अगर जरूरी समझा जाए तो यह राज्य में कहीं और या राष्ट्रीय राजधानी में भी अपनी बैठकें कर सकता है। यह तर्कसंगत बनाने, मौजूदा जरूरतों और खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते और नकद या किसी अन्य रूप में मिलने वाले दूसरे फायदों में जरूरी और व्यावहारिक बदलावों की जांच करेगा और उनकी सिफारिश करेगा। यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थानों, वैधानिक और गैर-वैधानिक निकायों और निगमों के लिए होगा।

ये भी पढ़ें:मुनाफा देने वाला है टाटा का यह शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- बढ़ेगा भाव

यह राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी जांच करेगा और सरकारी सेवा में टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उपयुक्त वेतन-भत्ते का ढांचा सुझाएगा। पैनल से यह भी उम्मीद है कि वह महंगाई भत्ते (DA) की समीक्षा करेगा और प्रस्तावित वेतन ढांचे के लिए उपयुक्त फॉर्मूला सुझाएगा। मौजूदा विशेष भत्तों और अन्य भत्तों, रियायतों (जिसमें यात्रा भत्ता/TA भी शामिल है) की समीक्षा करेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि पैनल केंद्र की 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर सकता है।

ये भी पढ़ें:घाटे से मुनाफे में आई यह पावर कंपनी, 10 रुपये से कम का शेयर, आपका है दांव?
ये भी पढ़ें:इन टैक्सपेयर्स की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, वित्त मंत्री ने कार्रवाई का दिया आदेश

मई में मिली थी मंजूरी

मई में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सरकार ने सातवें वेतन आयोग पैनल के गठन को मंजूरी दी थी। बता दें कि यह चुनाव का एक बड़ा वादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने चुनाव के दौरान वेतन आयोग के गठन को लेकर वादा किया था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।