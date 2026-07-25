नए वेतन आयोग से मिलेगा सरप्राइज… इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
मुख्य बातें
- पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जुलाई को राज्य के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया
- मई में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सरकार ने सातवें वेतन आयोग पैनल के गठन को मंजूरी दी थी
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जुलाई को राज्य के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों को बताया था कि राज्य का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष में 7वें राज्य वेतन आयेग की सिफारिशों को लागू करना है। हालांकि, इसके लिए जिस पैनल का गठन हुआ है वह आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर सकता है। कहने का मतलब है कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का भी सरप्राइज मिल सकता है।
समय-सीमा क्या है?
राज्य के वित्त विभाग के एक प्रस्ताव के अनुसार, चार सदस्यों वाला यह पैनल राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भत्तों, वेतन बढ़ोतरी और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग अपनी सिफारिशें जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी सौंपेगा लेकिन बेहतर होगा कि इस प्रस्ताव के पब्लिश होने की तारीख से 6 (छह) महीने के अंदर या राज्य सरकार द्वारा जरूरी समझे जाने वाले बढ़े हुए समय के भीतर ऐसा करे।
काम की शर्तें (ToR)
वेतन आयोग का मुख्यालय कोलकाता में होगा लेकिन अगर जरूरी समझा जाए तो यह राज्य में कहीं और या राष्ट्रीय राजधानी में भी अपनी बैठकें कर सकता है। यह तर्कसंगत बनाने, मौजूदा जरूरतों और खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते और नकद या किसी अन्य रूप में मिलने वाले दूसरे फायदों में जरूरी और व्यावहारिक बदलावों की जांच करेगा और उनकी सिफारिश करेगा। यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थानों, वैधानिक और गैर-वैधानिक निकायों और निगमों के लिए होगा।
यह राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी जांच करेगा और सरकारी सेवा में टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उपयुक्त वेतन-भत्ते का ढांचा सुझाएगा। पैनल से यह भी उम्मीद है कि वह महंगाई भत्ते (DA) की समीक्षा करेगा और प्रस्तावित वेतन ढांचे के लिए उपयुक्त फॉर्मूला सुझाएगा। मौजूदा विशेष भत्तों और अन्य भत्तों, रियायतों (जिसमें यात्रा भत्ता/TA भी शामिल है) की समीक्षा करेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि पैनल केंद्र की 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर सकता है।
मई में मिली थी मंजूरी
मई में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सरकार ने सातवें वेतन आयोग पैनल के गठन को मंजूरी दी थी। बता दें कि यह चुनाव का एक बड़ा वादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने चुनाव के दौरान वेतन आयोग के गठन को लेकर वादा किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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