अडानी को प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी में सहारा, 14 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई

गौतम अडानी समूह की कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सहारा की कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जानकारी के मुताबिक देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। इस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:01 PM
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (SHICL) ने गौतम अडानी समूह की कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जानकारी के मुताबिक देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सहारा समूह ने अदालत से मंजूरी मांगी है कि अंबी वैली स्थित 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज को बेचा जा सके। याचिका में कहा गया है कि अडानी प्रॉपर्टीज ने इन संपत्तियों को खरीदने में रुचि दिखाई है और दोनों पक्षों के बीच एक टर्म शीट को अंतिम रूप दे दिया गया है।

अन्य संपत्तियों को भी बेचने की मिले अनुमति

इसके साथ ही सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन 88 के अलावा अन्य संपत्तियों को भी अडानी प्रॉपर्टीज को बेचे जाने की अनुमति दी जाए। सहारा का कहना है कि अदालत मंजूरी दे ताकि अडानी के साथ अन्य संपत्तियों की बिक्री भी पूरी की जा सके। याचिका में सहारा ने यह भी मांग की है कि जिन संपत्तियों की बिक्री हो रही है उन्हें किसी भी तरह की नियामकीय या आपराधिक जांच से छूट दी जाए। इसमें राज्य पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), आयकर विभाग या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य एजेंसी की जांच शामिल है। साथ ही सहारा ने यह भी कहा है कि इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी मामला देश की किसी अन्य अदालत या ट्रिब्यूनल में न सुना जाए।

14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सहारा ने अदालत से यह छूट भी मांगी है कि यदि इन संपत्तियों की बिक्री से कंपनी, उसके प्रमोटरों, उनके परिवारों या कर्मचारियों को कोई धनराशि प्राप्त होती है तो उस पर भी कोई जांच या कार्रवाई न हो। यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और शीर्ष अदालत 14 अक्टूबर को सहारा की इस अर्जी पर सुनवाई करेगी।

