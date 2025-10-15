₹60 तक जा सकता है यह शेयर, इस ब्रोकरेज ने दिवाली के मौके पर खरीदने की दी सलाह
संक्षेप: Sagility Ltd share price : आदित्य बिड़ला कैपिटल ने सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस 60 रुपये तय किया है। कंपनी ने अपने मजबूत अधिग्रहण (M&A) रणनीति के जरिए बाजार में नई गति हासिल की है।
Sagility Ltd share: आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी- सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर में बुधवार को एक बार फिर से तेजी आई। शेयर 44.32 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2 पर्सेंट बढ़कर 45.40 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 1.69% बढ़कर 45.07 रुपये पर बंद हुआ। दिवाली से शुरू हो रहे संवत 2082 के लिए आदित्य बिड़ला कैपिटल (एबी कैपिटल) ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 56.44 रुपये है। शेयर का यह भाव दिसंबर 2024 में था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 27.02 रुपये है। यह भाव नवंबर 2024 में था।
क्या है ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस?
आदित्य बिड़ला कैपिटल ने सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस 60 रुपये तय किया है। कंपनी ने अपने मजबूत अधिग्रहण (M&A) रणनीति के जरिए बाजार में नई गति हासिल की है। करीब $200 अरब डॉलर के कोर हेल्थकेयर ऑपरेशंस मार्केट में कार्यरत सैजिलिटी के पास लगभग 45 अरब डॉलर का आउटसोर्सिंग अवसर है। कंपनी के हालिया अधिग्रहण में Devlin Consulting, BirchAI और ब्रॉडपाथ ने इसके डोमेन विशेषज्ञता, AI-इंटीग्रेशन और मिड-मार्केट क्लाइंट बेस को मजबूत किया है। हाल ही में सैजिलिटी इंडिया ने बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कंपनी 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की जाएगी।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 67.38 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 32.62 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के पास हिस्सेदारी 2.11 फीसदी या 9,88,27,019 शेयर है। इसके अलावा बीमा कंपनी-एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ए/सी रिवर्सनरी बोनस पार्टिसिपेटिंग - इक्विटी के पास 3.02 फीसदी हिस्सेदारी या 14,14,35,724 शेयर है।