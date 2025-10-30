₹70 पर जाएगा कंपनी का यह शेयर, डबल हो गया है कंपनी का प्रॉफिट, 13% चढ़ा भाव

Hindustan Hindi News
Thu, 30 Oct 2025 02:16 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Sagility Ltd Share: आईटी और हेल्थकेयर सॉल्यूशन कंपनी सैगिलिटी लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 12.66% उछलकर ₹57.90 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए। यह तेजी कंपनी के मजबूत सितंबर तिमाही के नतीजे और FY26 गाइडेंस बढ़ाने की घोषणा के बाद आई है।

डबल मुनाफे में कंपनी

वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही सैगिलिटी का नेट प्रॉफिट 251 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 117 करोड़ रुपये से दोगुना या 114% अधिक है। कंपनी का रेवेन्यू ₹1,658 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 25.2% अधिक है। EBITDA ₹415 करोड़ रहा, जो 37.7% की बढ़त दिखाता है। EBITDA मार्जिन 22.7% से बढ़कर 25% हो गया। कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि उसने FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 20% से बढ़ाकर 21% और EBITDA मार्जिन गाइडेंस को 24% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।

ब्रोकरेज की राय

जेफरीज ने सैगिलिटी पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस ₹54 से बढ़ाकर ₹62 कर दिया है। यानी लगभग 22% की संभावित बढ़त है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का राजस्व अनुमान के अनुरूप, जबकि मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा। JM Financial ने भी स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹66 प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज के अनुसार, मजबूत अर्निंग विजिबिलिटी, उच्च कैश कन्वर्जन, और FY26–FY28 के दौरान 27% EPS CAGR कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं। कुल 7 एनालिस्ट ने इस शेयर पर कवरेज दी है। सभी ने 'बाय' रेटिंग दी है। इनमें से IIFL Securities ने सबसे ऊंचा ₹70 प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है।

