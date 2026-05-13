₹57 तक जा सकता है यह चर्चित शेयर, शानदार नतीजे के बीच ब्रोकरेज ने कहा-खरीदो
सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 41.2% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि इस कंपनी का शेयर ₹57 तक जा सकता है।
Sagility india share: सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड (Sagility India Ltd) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 41.2% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह प्रॉफिट ₹257.7 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹182.5 करोड़ था। तिमाही नतीजे के बीच कंपनी के शेयर बुधवार को बिकवाली मोड में थे। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर मामूली गिरावट के साथ 43.08 रुपये पर रहा। हालांकि, शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।
कैसा रहा रेवेन्यू का हाल?
मार्च तिमाही के दौरान सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड का राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹1,340 करोड़ से बढ़कर ₹2,024.2 करोड़ हो गया, जिसमें साल-दर-साल 29% की वृद्धि हुई। वहीं, एबिटा पिछले वर्ष के ₹373 करोड़ से बढ़कर ₹484.5 करोड़ हो गया, जिसमें साल-दर-साल 30% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एबिटा मार्जिन 24% पर स्थिर रहा। इस तिमाही में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 25.8% रही। तिमाही के लिए एडजस्टेड एबिटा ₹503.6 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 20.6% अधिक है और EBITDA मार्जिन 24.9% रहा।
सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.10 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इस डिविडेंड का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड तिथि और डिविडेंड पेमेंट की तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी उचित समय पर जारी कर दी जाएगी।
बता दें कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के अंत तक कंपनी के पास 46,860 कर्मचारी थे और वह पांच देशों में स्थित 31 डिलीवरी केंद्रों के जरिए अपना संचालन कर रही थी।
शेयर का टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि शेयर ₹57 तक जा सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है। बता दें कि शेयर पिछले साल 57.90 रुपये के हाई तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, इस शेयर के 52 हफ्ते का लो 35.82 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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