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₹57 तक जा सकता है यह चर्चित शेयर, शानदार नतीजे के बीच ब्रोकरेज ने कहा-खरीदो

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 41.2% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि इस कंपनी का शेयर ₹57 तक जा सकता है।

₹57 तक जा सकता है यह चर्चित शेयर, शानदार नतीजे के बीच ब्रोकरेज ने कहा-खरीदो

Sagility india share: सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड (Sagility India Ltd) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 41.2% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह प्रॉफिट ₹257.7 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹182.5 करोड़ था। तिमाही नतीजे के बीच कंपनी के शेयर बुधवार को बिकवाली मोड में थे। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर मामूली गिरावट के साथ 43.08 रुपये पर रहा। हालांकि, शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

कैसा रहा रेवेन्यू का हाल?

मार्च तिमाही के दौरान सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड का राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹1,340 करोड़ से बढ़कर ₹2,024.2 करोड़ हो गया, जिसमें साल-दर-साल 29% की वृद्धि हुई। वहीं, एबिटा पिछले वर्ष के ₹373 करोड़ से बढ़कर ₹484.5 करोड़ हो गया, जिसमें साल-दर-साल 30% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एबिटा मार्जिन 24% पर स्थिर रहा। इस तिमाही में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 25.8% रही। तिमाही के लिए एडजस्टेड एबिटा ₹503.6 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 20.6% अधिक है और EBITDA मार्जिन 24.9% रहा।

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सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.10 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इस डिविडेंड का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड तिथि और डिविडेंड पेमेंट की तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी उचित समय पर जारी कर दी जाएगी।

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बता दें कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के अंत तक कंपनी के पास 46,860 कर्मचारी थे और वह पांच देशों में स्थित 31 डिलीवरी केंद्रों के जरिए अपना संचालन कर रही थी।

शेयर का टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि शेयर ₹57 तक जा सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है। बता दें कि शेयर पिछले साल 57.90 रुपये के हाई तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, इस शेयर के 52 हफ्ते का लो 35.82 रुपये है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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