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पेनी स्टॉक वाली कंपनी के प्रॉफिट में 46% उछाल, ₹41 पर ट्रेड कर रहा शेयर

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹217 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹149 करोड़ था
  • शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 41.32 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 41.99 रुपये पर जा पहुंचा है
पेनी स्टॉक वाली कंपनी के प्रॉफिट में 46% उछाल, ₹41 पर ट्रेड कर रहा शेयर

Sagility india share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड ने FY27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 46% की बढ़ोतरी दर्ज की। 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹217 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹149 करोड़ था। इस माहौल के बीच कंपनी के शेयर डिमांड में आ गए।

शेयर का परफॉर्मेंस

सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 41.32 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 41.99 रुपये पर जा पहुंचा है। पिछले साल दिसंबर महीने में शेयर 57.90 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 35.82 रुपये है। यह भाव मार्च 2026 में था।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड को ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू साल-दर-साल 27.6% बढ़कर ₹1,963 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹1,539 करोड़ था। एबिटा की बात करें तो 26.6% बढ़कर ₹438 करोड़ पर पहुंच गया। यह पहले ₹346 करोड़ पर था जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल की तिमाही के 23% से थोड़ा घटकर 22.3% रह गया।

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इस तिमाही के दौरान, सैजिलिटी ने CareSeed समेत 27 नए क्लाइंट्स जोड़े। इस तरह, कंपनी के कुल क्लाइंट्स की संख्या 109 हो गई। कर्नाटक और तेलंगाना में मिनिमम वेज रेट्स में बदलाव के कारण कंपनी को इस तिमाही में ₹15.09 करोड़ का एक एक्सेप्शनल एक्सपेंस भी झेलना पड़ा। मिनिमम वेज में बढ़ोतरी और रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया के कारण, नए लेबर कोड्स के तहत ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देनदारियों का दोबारा आकलन किया गया।

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क्या कहा कंपनी के मैनेजमेंट ने?

कंपनी के ग्रुप CEO रमेश गोपालन ने कहा कि हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशन तेजी से ऐसे पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं जो हेल्थकेयर की विशेषज्ञता को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल जवाबदेही के साथ मिलाकर मापने योग्य नतीजे दे सकें। नतीजे पर आधारित मैनेज्ड सर्विसेज की मांग मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा, कंपनी के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवास मट्टापल्ली ने कहा कि कंपनी ने FY27 की शुरुआत मजबूत स्थिति के साथ की। सैजिलिटी की मजबूत बैलेंस शीट, कैश फ्लो और रणनीतिक प्राथमिकताएं इसे ग्रोथ में निवेश करने, क्षमताओं को बढ़ाने और स्टेकहोल्डर्स के लिए लॉन्ग-टर्म वैल्यू बनाने की अच्छी स्थिति में रखती हैं।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न?

सैजिलिटी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50.95 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, 49.05 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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