पहले ही दिन 24% टूट गया यह शेयर, 102 रुपये का शेयर 80 रुपये के नीचे आया

संक्षेप: 102 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले सेफक्योर सर्विसेज के शेयर पहले ही दिन 24% टूट गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 20% के डिस्काउंट के साथ 81.60 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5% की गिरावट के साथ 77.55 रुपये पर बंद हुए।

सेफक्योर सर्विसेज के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। इश्यू प्राइस के मुकाबले सेफक्योर सर्विसेज के शेयर पहले ही दिन 24 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार 6 नवंबर को BSE में 20 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 81.60 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद सेफक्योर सर्विसेज के शेयर 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 77.55 रुपये पर बंद हुए। आईपीओ में सेफक्योर सर्विसेज के शेयर का दाम 102 रुपये था। लिस्टिंग वाले दिन सेफक्योर सर्विसेज के शेयर 24.45 रुपये टूट गए हैं।

1.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ

सेफक्योर सर्विसेज के आईपीओ पर टोटल 1.81 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 3.31 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 0.32 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ की 2 लॉट के लिए 2,44,800 रुपये का निवेश करना पड़ा है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 94.33 पर्सेंट थी, जो कि अब 66.14 पर्सेंट रह गई है। सेफक्योर सर्विसेज के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 30.60 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 अक्टूबर 2025 को खुला था और यह 31 अक्टूबर तक ओपन रहा।