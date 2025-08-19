Sadbhav Engineering turned profitable penny stock jumped 21 Percent in 2 days घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, 2 दिन में 21% उछले शेयर, 20 रुपये से कम का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, 2 दिन में 21% उछले शेयर, 20 रुपये से कम का है शेयर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:15 PM
Penny Stock: सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 14.44 रुपये पर बंद हुए हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी आई थी। दो दिन में सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर 21 पर्सेंट उछल गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त नतीजे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं।

घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी
सद्भाव इंजीनियरिंग (Sadbhav Engineering) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है। पहली तिमाही में कंपनी को 31.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में सद्भाव इंजीनियरिंग को 30.74 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यह दर्शाता है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में तगड़ा सुधार देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 26.5 पर्सेंट घटकर 222 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 301 करोड़ रुपये था। सद्भाव इंजीनियरिंग ने अपने वित्तीय नतीजों के साथ शाशिन पटेल की बतौर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से नियुक्ति की घोषणा की है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला था, जिसे बढ़ाकर अब दिसंबर 2028 तक के लिए कर दिया गया है।

एक साल में 50% से ज्यादा टूट गए हैं सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर
सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर पिछले एक साल में 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 19 अगस्त 2024 को 29.65 रुपये पर थे। सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर 19 अगस्त 2025 को 14.44 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 47 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों में 71 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 10.79 रुपये है।

