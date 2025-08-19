घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, 2 दिन में 21% उछले शेयर, 20 रुपये से कम का है शेयर

सद्भाव इंजीनियरिंग, घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 10% के अपर सर्किट के साथ 14.44 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी आई थी। दो दिन में सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर 21% उछल गए हैं।

Penny Stock: सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 14.44 रुपये पर बंद हुए हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी आई थी। दो दिन में सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर 21 पर्सेंट उछल गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त नतीजे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं।

घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी

सद्भाव इंजीनियरिंग (Sadbhav Engineering) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है। पहली तिमाही में कंपनी को 31.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में सद्भाव इंजीनियरिंग को 30.74 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यह दर्शाता है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में तगड़ा सुधार देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 26.5 पर्सेंट घटकर 222 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 301 करोड़ रुपये था। सद्भाव इंजीनियरिंग ने अपने वित्तीय नतीजों के साथ शाशिन पटेल की बतौर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से नियुक्ति की घोषणा की है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला था, जिसे बढ़ाकर अब दिसंबर 2028 तक के लिए कर दिया गया है।