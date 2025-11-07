Hindustan Hindi News
RVNL ने जीता ₹272 करोड़ का ठेका, क्या आज दौड़ेंगे शेयर, ₹320 के पास है सपोर्ट

RVNL ने जीता ₹272 करोड़ का ठेका, क्या आज दौड़ेंगे शेयर, ₹320 के पास है सपोर्ट

संक्षेप: RVNL Share Price: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को सेंट्रल रेलवे से 272 करोड़ रुपये से अधिक का ठेका मिला है। अक्टूबर महीने में रेल विकास निगम को तीन और ऑर्डर मिले थे। इस अपडेट के बाद आज आरवीएनएल के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

Fri, 7 Nov 2025 06:16 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को सेंट्रल रेलवे से 272 करोड़ रुपये से अधिक का ठेका मिला है। इस ठेके के तहत कंपनी को सेंट्रल रेलवे के दौंड-सोलापुर खंड में ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और सब-सेक्शनिंग पोस्ट का डिजाइन, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशन करना है। इस अपडेट के बाद आज आरवीएनएल के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। गुरुवार को यह रेलवे स्टॉक 2.55 पर्सेंट टूटकर 317.50 रुपये पर बंद हुआ था।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य: इस परियोजना का लक्ष्य 3000 मीट्रिक टन के माल ढुलाई लक्ष्य को पूरा करना है। इस परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में 24 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

प्रमोटर्स से कोई संबंध नहीं: कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया कि कंपनी के प्रमोटर्स का सेंट्रल रेलवे में कोई हित नहीं है और न ही यह ऑर्डर किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आता है।

पिछले महीने भी मिले थे ऑर्डर: अक्टूबर महीने में रेल विकास निगम को तीन और ऑर्डर मिले थे। इनमें उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा दिया गया 165.5 करोड़ रुपये का एक बुनियादी ढांचा परियोजना भी शामिल है, जो कंपनी के सामान्य व्यावसायिक कार्यों के अंतर्गत है।

शेयर प्राइस ट्रेंड

कभी बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार भरने वाला यह स्टॉक पिछले एक साल से पस्त है। इस साल अबतक 25 पर्सेंट से अधिक टूट चुका है। इसका 52 हफ्ते का हाई 501.80 रपये और लो 301.60 रुपये है।

आरवीएनल को लेकर क्या कह रहे एक्सपर्ट

आरवीएनएल के बारे में चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनॉलिस्ट टेलर ने कहा, "आरवीएनएल एक ही दायरे में ऊपर-नीचे हो रही है और डेली चार्ट पर गिरती हुई ट्रेंडलाइन को तोड़ने के संकेत दिखा रही है। शेयर की तत्काल प्रतिरोध स्तर पर ₹340 के आसपास है और उसके बाद ₹350 के पास 20-दिन की ईएमए (औसत) है।

इन प्रतिरोध स्तरों के ऊपर टिके रहना एक स्थायी ब्रेकआउट के लिए निर्णायक होगा। अगर शेयर इन प्रतिरोध स्तरों को पार करने में सफल होता है, तो यह तेजी (बुलिश) का रुख ले सकता है और ₹380 से ₹400 के स्तर तक पहुंच सकता है।

₹320 के पास सपोर्ट

नीचे की ओर, शेयर को ₹320 के पास सपोर्ट मिल रहा है, जहां खरीदारी देखी गई है, जबकि ₹300 का स्तर एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक यह स्तर बना रहता है, तब तक संरचना सकारात्मक बनी रहेगी।

शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सलाह है कि वे प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर ब्रेकआउट की पुष्टि के बाद ही एंट्री लें, और ₹300 को अपना सख्त स्टॉप लॉस रखें। ₹400 के स्तर तक संभावित तेजी का फायदा उठाने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन बनाए रखना चाहिए।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

