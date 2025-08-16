RVNL vs IRFC which stock give huge return to investors what experts says रेल विकास निगम या IRFC कहां दांव लगाने से होगा निवेशकों को फायदा? जानें एक्सपर्ट की राय, Business Hindi News - Hindustan
रेल विकास निगम या IRFC कहां दांव लगाने से होगा निवेशकों को फायदा? जानें एक्सपर्ट की राय

RVNL vs IRFC: तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद अब किसी रेलवे स्टॉक पर दांव लगाने से फायदा हो सकता है इसकी चर्चा निवेशकों में है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं?

Tarun Pratap Singh मिंटSat, 16 Aug 2025 03:34 PM
रेल विकास निगम या IRFC कहां दांव लगाने से होगा निवेशकों को फायदा? जानें एक्सपर्ट की राय

RVNL vs IRFC: पहली तिमाही के नतीजे लगभग सभी कंपनियों ने जारी कर दिए हैं। निवेशक अब सही स्टॉक चुनने में समय लगा रहे हैं। 15 अगस्त को सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म ने एक बार से पीएसयू स्टॉक की ओर निवेशकों का ध्यान खींचा है। मौजूदा केंद्र की सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी महत्वाकांक्षी है। ऐसे में तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद अब किसी रेलवे स्टॉक पर दांव लगाने से फायदा हो सकता है इसकी चर्चा निवेशकों में है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं?

RVNL या IRFC?

SMC Global Securities की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं, “आईआरएफसी के लिए जून तिमाही शानदार रही है। कंपनी ने इस दौरान 1746 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया था। जोकि सालाना आधार पर 11 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 7.44 है। जोकि काफी अच्छा है।” वो आगे कहती हैं कि ऐसे निवेशक जिन्हें हाई रिस्क ग्रोथ पसंद है उनके लिए यह स्टॉक अच्छा है।”

सीमा श्रीवास्तव कहती हैं कि अप्रैल से जून 2025 के दौरान रेल विकास निगम ने चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 40 प्रतिशत घटा है। वहीं, रेवन्यू में 4.05 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का रेवन्यू 3908.77 करोड़ रुपये रहा है।

कौन सा स्टॉक खरीदना रहेगा फायदेमंद?

किस रेलवे स्टॉक पर दांव लगाने से फायदा हो सकता है सवाल पर सीमा श्रीवास्तव बताती हैं, “मौजूदा स्थिति में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर वेट एंड वाच कैटगरी में है। रेल विकास निगम के शेयरों को लेकर सतर्कता रखने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए आईआरएफसी स्थिरता के संकेत दे रहा है।”

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

