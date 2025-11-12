मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने दी खबर, आज रेलवे स्टॉक पर पड़ गया बुरा असर

संक्षेप: RVNL Share Price: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर बुधवार, 12 नवंबर की शुरुआती ट्रेडिंग में 3% गिरकर 308 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी के सितंबर महीने के तिमाही नतीजे स्ट्रीट के अनुमान से कमजोर रहने के कारण आई।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर बुधवार, 12 नवंबर की शुरुआती ट्रेडिंग में 3% गिरकर 308 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी के सितंबर महीने के तिमाही नतीजे स्ट्रीट के अनुमान से कमजोर रहने के कारण आई। कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे जारी किए, जिनमें ऑरेशनल और नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट दर्ज की गई। केवल रेवेन्यू में ही साल-दर-साल बढ़त देखने को मिली।

नेट प्रॉफिट: सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% गिरकर 230.52 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में यह 286.90 करोड़ रुपये था।

कुल आय: कंपनी की कुल आय 5,333.36 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के 5,136.07 करोड़ रुपये से अधिक है।

खर्चों में वृद्धि: खर्चे बढ़ने का असर लाभ पर पड़ा। इस तिमाही में कंपनी का परिचालन खर्च 5,015 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही और पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है।

परिचालन लाभ (EBITDA): परिचालन लाभ घटकर 217 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 256 करोड़ रुपये था। इसके मार्जिन में भी 4% तक की गिरावट आई। हालांकि, पिछली जून वाली तिमाही की तुलना में कंपनी के नतीजों में सुधार देखा गया है। जून तिमाही के मुकाबले शुद्ध लाभ में 72.8% और आय में 31% की बढ़ोतरी हुई है।

RVNL को हाल ही में कई ऑर्डर मिले कंपनी को पिछले हफ्ते सेंट्रल रेलवे से 272 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है। इस परियोजना में डौंड-सोलापुर सेक्शन के लिए एक ट्रैक्शन सबस्टेशन और अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने का काम शामिल है। यह कंपनी का पिछले दो महीनों में चौथा ऑर्डर है। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी कंपनी को तीन ऑर्डर मिले थे, जिनमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा दिया गया 165.5 करोड़ रुपये का बुनियादी ढाँचा प्रोजेक्ट भी शामिल है।

शेयर प्राइस ट्रेंड कंपनी के शेयर सितंबर में तीन महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में फिर से घटने लगे थे। नवंबर में अब तक शेयर में 4% की और गिरावट आई है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई 647 रुपये के बाद से लगातार नीचे आ रहा है।