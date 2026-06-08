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इस चर्चित रेलवे स्टॉक का बुरा दौर जारी, 2 साल के न्यूनतम स्तर पर शेयर, कब लौटेंगे अच्छे दिन?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • RVNL Share Price: रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में आज सोमवार को 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है
  • कंपनी के शेयरों का भाव 52 वीक लो लेवल पर आ गया
इस चर्चित रेलवे स्टॉक का बुरा दौर जारी, 2 साल के न्यूनतम स्तर पर शेयर, कब लौटेंगे अच्छे दिन?

RVNL Share Price: एक समय था जब शेयर बाजारों में रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक्स की धूम थी। लेकिन बीते दो साल से कंपनी के शेयर लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं। 2026 का साल निवेशकों के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। आज सोमवार को आरवीएनएल के शेयर 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। बता दें, आज सोमवार को रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 231.30 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 227.10 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है।

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तिमाही नतीजों के बाद से बुरा हाल

कंपनी ने जब से मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब स्टॉक संघर्ष ना किया हो। हर दिन आरवीएनएल के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो मार्च तिमाही में ऑपरेशनल रेवन्यू 6696 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 6427 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 4.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड की कुल कमाई 6780.90 करोड़ रुपये रहा है।

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नेट प्रॉफिट में कंपनी को भारी धक्का लगा है। शुद्ध लाभ 187 करोड़ रुपये मार्च तिमाही में रहा है। जोकि सालाना आधार पर 59 प्रतिशत गिरा है। एक वित्त वर्ष पहले इसी मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 455.40 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर भी रेल विकास निगम लिमिटेड का प्रदर्शन नीचे आया है। दिसंबर तिमाही में दिग्गज रेलवे कंपनी का प्रॉफिट 324.10 करोड़ रुपये रहा था।

शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा है

तीन महीने में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में इस रेलवे स्टॉक का काम दाम 24 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में आरवीएनएल के शेयरों का भाव 46 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बीते दो साल में रेलवे कंपनी के शेयरों का भाव 39 प्रतिशत नीचे आया है।

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हालियां सालों में हुई गिरावट के बाद भी तीन साल पहले इस रेलवे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखने वाले निवेशकों को अबतक 81 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 624 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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