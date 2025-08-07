rvnl share price fell by almost 40 pc in 1 year now there is both risk and opportunity for investors 1 साल में करीब 40% लुढ़का RVNL , निवेशकों के लिए अब रिस्क और मौका दोनों है, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़rvnl share price fell by almost 40 pc in 1 year now there is both risk and opportunity for investors

1 साल में करीब 40% लुढ़का RVNL , निवेशकों के लिए अब रिस्क और मौका दोनों है

RVNL का 52 हफ्ते का हाई 619.50 रुपये है और लो 305 रुपये। एक साल में इस नवरत्न कंपनी का शेयर करीब-करीब 40 फीसद टूट चुका है। जबकि, इस साल 20 फीसद से अधिक लुढ़का है। अगर आप इस रेलवे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो जानिए क्या रिस्क हैं और कैसे मौके हैं?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
1 साल में करीब 40% लुढ़का RVNL , निवेशकों के लिए अब रिस्क और मौका दोनों है

RVNL Share Price: रेल विकास निगम यानी आरवीएनल के शेयर आज भी दबाव में हैं। आज 1.33 पर्सेंट नीचे 341.35 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। एक साल में इस स्टॉक ने कभी उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई 619.50 रुपये है और लो 305 रुपये। एक साल में इस नवरत्न कंपनी का शेयर करीब-करीब 40 फीसद टूट चुका है। जबकि, इस साल 20 फीसद से अधिक लुढ़का है। अगर आप इस रेलवे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो जानिए क्या रिस्क हैं और कैसे मौके हैं...

लाइव मिंट की खबर के मुताबिक 2003 में रेल मंत्रालय के तहत जन्मी RVNL आज नवरत्न दर्जा पा चुकी है। यह सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि मेट्रो, सोलर पार्क और स्टेशन रीडेवलपमेंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का "वन-स्टॉप समाधान" बन गई है। खास बात? यह सरकारी फंड्स पर निर्भर न रहकर SPVs (स्पेशल पर्पज व्हीकल्स) के जरिए पूंजी जुटाने में माहिर है, जिससे इसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

RVNL ने क्या बनाया?

रेल नेटवर्क: वर्धा-नांदेड (महाराष्ट्र) और बिलासपुर-कोरबा (छत्तीसगढ़) जैसे प्रोजेक्ट्स में FY24 में अकेले 70 किमी नई लाइन + 560 किमी डबल लाइन बिछाई।

इंजीनियरिंग मैजिक: तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज (समंदर पर टिका टेक्नोलॉजी का करिश्मा) और उत्तराखंड का ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट।

शहरी क्रांति: कोलकाता मेट्रो (जोका-तारातला), इंदौर मेट्रो और गोरखपुर/जबलपुर स्टेशनों का आधुनिकीकरण।

फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड: मुनाफे की रफ्तार

5 साल में टर्नओवर वृद्धि: 10.6 प्रतिशत सालाना (CAGR)।

6 प्रतिशत ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रोजेक्ट्स के स्केल के बावजूद दक्षता बरकरार।

डिविडेंड: 30-35 प्रतिशत का संतुलित भुगतान, जिससे निवेशकों को फायदा और कंपनी के पास विकास के लिए पूंजी दोनों।

ग्रीन एनर्जी की ओर कदम

300 MW हाइब्रिड प्रोजेक्ट: बिहार, झारखंड और कर्नाटक में सोलर-विंड एनर्जी के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम। टार्गेट? 2030 तक रेलवे की नेट-जीरो एमिशन योजना को सपोर्ट करना।

निवेश: ₹1,500 करोड़ से अधिक, जिसमें RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स सोलर/विंड कंपोनेंट्स देंगे।

अनोखी पहल: रूस की रोसाटॉम के साथ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स का पता लगाना।

ग्रोथ के इंजन: सरकारी प्लान्स और ऑर्डर बुक

पीएम गतिशक्ति: ₹11.17 लाख करोड़ के 434 प्रोजेक्ट्स में RVNL की अहम भूमिका, खासकर मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स में।

अमृत भारत स्टेशन योजना: 1,309 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट में ₹20,000 करोड़ का मौका।

ऑर्डर बुक (जनवरी 2025): ₹96,000 करोड़ (कुल राजस्व का 4 गुना), जिसमें 50 प्रतिशत ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग से मिले।

वैश्विक विस्तार: पेरू में ₹20,000 करोड़ की 280 किमी कोस्टल रेल लाइन, तुर्की और अल्बानिया में बोलियां।

निवेशकों के लिए चेतावनी: रिस्क भी, मौका भी

प्रोजेक्ट देरी: वंदे भारत JV जैसे प्रोजेक्ट्स में डिजाइन बदलाव से नुकसान।

मार्जिन दबाव: नॉमिनेशन की जगह कॉम्पिटिटिव बिडिंग ने मार्जिन घटाए; L&T जैसे प्राइवेट प्लेयर्स से टक्कर।

कैश फ्लो चुनौती: रोड प्रोजेक्ट्स (HAM मॉडल) और विदेशी ऑर्डर्स ने वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ाया।

शेयर वोलैटिलिटी: मई 2025 में ब्रोकरेज फर्म एंटीक ने चेतावनी दी कि RVNL शेयर 48 प्रतिशत तक गिर सकता है (टार्गेट: ₹216)।

सिर्फ PSU हाइप नहीं, टिकाऊ क्षमता

RVNL अब सिर्फ "पटरी बिछाने वाली कंपनी" नहीं रही। इंफ्रा इंटीग्रेटर के रूप में इसने मेट्रो, सोलर एनर्जी और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में पांव पसारे हैं। हालांकि, निवेशकों को चाहिए कि मार्जिन प्रेशर पर नजर रखें, ऑर्डर बुक डायवर्सिफिकेशन का विश्लेषण करें और पॉलिसी रिस्क (जैसे चुनावी साल में देरी) को समझें।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Rail Vikas Nigam Railway Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।