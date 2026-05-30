मल्टीबैगर स्टॉक 60% तक लुढ़का, क्या यह खरीदने का सही समय? अब क्या करें निवेशक
RVNL Share Price: रेल विकास निगम लिमिटेड ने के शेयरों में पिछले दो साल में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव इस दौरान 60 प्रतिशत लुढ़क गया।
RVNL Share Price: शेयर बाजार में एक समय रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का दबदबा था। कंपनी के शेयर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले दो साल शेयर बाजार में कंपनी के लिए काफी बुरा समय रहा है। इस दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 60 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। अब निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सही समय है रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों को खरीदने का? या आने वाले समय में अभी दाम और गिरेगा? आइए जानते हैं।
2019 से अबत कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन रहा है शानदार (RVNL Share Performance)
रेल विकास निगम लिमिटेड की लिस्टिंग अप्रैल 2019 में हुई थी। कंपनी का इश्यू प्राइस महज 19 रुपये ही था। रेल विकास निगम लिमिटेड ने 477 करोड़ रुपये आईपीओ के जरिए जुटाए थे। कोरोना के समय पर रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का भाव इश्यू प्राइस से भी नीचे चला गया है। मार्च 2026 में कंपनी के शेयरों का दाम 12 रुपये के स्तर पर आ गया।
कंपनी का शेयर 60% लुढ़का (RVNL Share)
कोविड के स्तर से कंपनी के शेयर 50 गुना की छलांग लगाते हुए 625 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2024 में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 630 रुपये के स्तर पर थे। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। 29 2026 को यह स्टॉक 245.05 रुपये के स्तर पर आ गया। यह रेल विकास निगम लिमिटेड का 52 वीक लो लेवल है। यानी महज दो साल में निवेशकों को 60 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? (RVNL target price)
रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए मार्च तिमाही अच्छी नहीं रही है। कंपनी की कमाई सालाना आधार पर 56 प्रतिशत गिर गया है। वित्त वर्ष 2026 में रेल विकास निगम लिमिटेड का रेवन्यू 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 20400 करोड़ रुपये रहा है। लेकिन इस दौरान प्रॉफिट 47 प्रतिशत की गिरावट के बाद 680 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया है।
ब्रोकरेज हाउस Antique ने कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 204 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 17 प्रतिशत कम है। एक्सपर्ट्स की मानें तो अभी और गिरावट देखने को मिलेगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।