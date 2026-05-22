RVNL के शेयरों में उछाल, कंपनी को मिला है 1000 करोड़ रुपये का काम
RVNL Share Price: रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में आज शुक्रवार को 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी को 1000 करोड़ रुपये का नया काम मिला है।
RVNL Share Price: रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेज को दो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कंपनी को एनएमडीसी लिमिटेड और वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 1002 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम कंपनी को 22 मई को मिला है। आज रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, शुक्रवार को रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 271 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 273.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स (RVNL new work order)
कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एनएमडीसी की तरफ से मिला वर्क ऑर्डर कुल 758.07 करोड़ रुपये का है। कंपनी को पाडेपुर गांव में रेलवे साइडिंग का काम मिला है। इस काम कंपनी को ब्रिज, पीडबल्यूडी रोड डायवर्जन, अन्य सिविल वर्क आदि का करना है। रेल विकास निगम लिमिटेड को यह काम 36 महीने में पूरा करना है।
दूसरा काम कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे में करना है। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी 244.33 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के तौर पर उभरी है। यह काम 18 महीने में रेल विकास निगम लिमिटेड को पूरा करना है।
पिछला एक साल रहा संघर्ष पूर्ण (RVNL Share performance)
रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए बीता एक साल काफी संघर्षपूर्ण रहा है। इस साल अबतक RVNL के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.84 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, रेल विकास निगम लिमिटेड का 52 वीक हाई 442.75 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 248.25 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 56712 करोड़ रुपये का है।
5 साल में 808% का दिया रिटर्न
दो साल में RVNL का शेयर 20 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इसके बाद भी निवेशकों को कंपनी ने तीन साल में 134 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक होल्ड करने पर 808 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
कंपनी शेयर बाजार में इस साल फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिला था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।