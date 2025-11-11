RVNL को मिला 1444451878.04 रुपये का काम, आज आएगी एक और बड़ी खबर, फोकस में हैं शेयर

संक्षेप: RVNL Q2 Result: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL Share) के शेयर आज मंगलवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की दो बड़ी वजहें हैं। कंपनी अपने तिमाही नतीजों का ऐलान आज करेगी।

RVNL Q2 Result: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL Share) के शेयर आज मंगलवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की दो बड़ी वजहें हैं। कंपनी अपने तिमाही नतीजों का ऐलान आज करेगी। जिसपर सभी की निगाह टिकी हुई है। इससे पहले सोमवार को कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि उन्हें साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1444451878.04 रुपये का काम मिला है। इस काम पूरा करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को 18 महीने का समय मिला है।

पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर लगा था झटका सरकारी रेलवे कंपनी का रेवन्यू 4.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3908 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, इस दौरान कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 71 प्रतिशत की गिरावट के बाद 52 करोड़ रुपये रहा था।

रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? बीता एक साल RVNL के शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 7.66 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 29 प्रतिशत तक लुढ़क चुका है। सोमवार को रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.66 प्रतिशत की गिरावट के बाद 315.95 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। रेल विकास निगम लिमिटेड का 52 वीक हाई 501.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 295.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 65,876.21 करोड़ रुपये का है।

5 साल में 1567% का मिला लाभ भले ही रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए पिछला एक साल काफी कठिन रहा है लेकिन इसके बाद भी 2 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 102 प्रतिशत का लाभ मिला है। 3 साल में इस रेलवे कंपनी ने शेयर बाजारो में 542 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल से जिन निवेशकों अपनी पोजीशन को होल्ड किया है उनका तब से अबतक 1567 प्रतिशत का फायदा मिला है।

अगस्त में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी इसी साल अगस्त के महीने में RVNL के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.72 रुपये का डिविडेंड दिया था।