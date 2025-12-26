Hindustan Hindi News
रेल कंपनियों के शेयरों में तेजी का तूफान, 13% तक उछल गए शेयरों के दाम

संक्षेप:

रेल कंपनियों के शेयर शुक्रवार को 13% तक चढ़ गए हैं। नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन, IRFC और दूसरे रेलवे PSU स्टॉक में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिल रही है।

Dec 26, 2025 11:33 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
रेल कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। रेल कंपनियों के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट तक उछल गए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), रेलटेल कॉरपोरेशन, आईआरएफसी और दूसरे रेलवे PSU स्टॉक में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट से अधिक उछलकर 391.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल मई के बाद से रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में आया एक दिन का यह सबसे बड़ा उछाल है। केएंडआर रेल इंजीनियरिंग के शेयरों में भी शुक्रवार को 13 पर्सेंट की तेजी आई है।

5 दिन में 25% से अधिक उछल गए RVNL के शेयर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में पिछले 5 दिन में तूफानी तेजी आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर पिछले 5 दिन में 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर इस अवधि में 311.05 रुपये से बढ़कर 391.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच साल में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 1595 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। नवरत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 501.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 295.25 रुपये है।

9% से ज्यादा चढ़ गए रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयर
नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयर शुक्रवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक उछलकर 391 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 478.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 265.30 रुपये है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) के शेयर शुक्रवार को 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 132.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 8 पर्सेंट की तेजी आई है और कंपनी के शेयर 186.40 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

इन रेल स्टॉक में भी तेजी
ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर भी शुक्रवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 175.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में भी 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है और कंपनी के शेयर 906 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। Texmaco रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर भी 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 142.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

