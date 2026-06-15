₹16 लाख करोड़ खर्च कर देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी सरकार, खबर आते ही ऊपर चढ़े RailTel समेत ये रेलवे स्टॉक्स
मुख्य बातें
- रेल मंत्रालय ने करीब ₹16 लाख करोड़ की लागत से 7 नए हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित करने की योजना पेश की है
- इस खबर के आते ही RVNL, RailTel, Titagarh Rail, IRFC, IRCON और अन्य रेलवे शेयरों में 4% तक की तेजी देखने को मिली
रेलवे सेक्टर के शेयरों में सोमवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार की लगभग 16 लाख करोड़ रुपये की हाई-स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन परियोजना है। इस योजना के तहत देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की तैयारी है, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। इस खबर के सामने आते ही RVNL, RailTel, Titagarh Rail Systems, IRCON, IRFC, Texmaco Rail, CONCOR और BEML जैसे रेलवे शेयरों में 2% से 4% तक की तेजी दर्ज की गई। निवेशकों का मानना है कि अगर यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ती है, तो रेलवे से जुड़ी कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
कौन-कौन से हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर?
सरकार की योजना में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा, जो वर्तमान में कई घंटों का समय लेती है, भविष्य में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संकेत दिया कि देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पहले से निर्माणाधीन है और इसे भारत के हाई-स्पीड रेल युग की शुरुआत माना जा रहा है। इसके अलावा नई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर भी काम चल रहा है।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार अधिक से अधिक ‘मेक इन इंडिया’ तकनीक और घरेलू निर्माण पर जोर दे रही है। BEML देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित कर रही है, जिसकी अधिकतम गति 280 किमी. प्रति घंटा तक हो सकती है। भविष्य में यह तकनीक और एडवांस होकर 350 किमी. प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकती है।
एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये परियोजनाएं समय पर आगे बढ़ती हैं, तो रेलवे निर्माण, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियों को लंबे समय तक लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि निवेशकों ने रेलवे शेयरों में तेजी से खरीदारी शुरू कर दी है।
हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतरने में कई साल लग सकते हैं। इसलिए, शेयरों में आई तेजी का मूल्यांकन कंपनी की ऑर्डर बुक, वित्तीय स्थिति और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फिलहाल, बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर बढ़ी उम्मीदों ने रेलवे सेक्टर के शेयरों में नया उत्साह भर दिया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।