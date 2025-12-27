Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RVNL IRFC and one other railway Stocks jumps 26 percent in 5 days
RVNL सहित यह 3 स्टॉक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे, 26% तक उछले शेयर, तेजी कहीं बुलबुला तो नहीं?

संक्षेप:

Dec 27, 2025 10:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Railway Stocks: रेलवे सेक्टर की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बीते 5 कारोबारी दिन के दौरान तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच सत्रों में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का भाव 306 रुपये से बढ़कर 387.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। इस दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 26.50 प्रतिशत की तेजी आई है।

आईआरएफसी के शेयरों की कीमतों में बीते पांच कारोबारी दिन के दौरान 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान रेलवे स्टॉक का भाव 110.81 रुपये से बढ़कर 133.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इरकॉन इंटरनेशनल शेयरों का भाव 150 रुपये से बढ़कर 178.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। रेलवे स्टॉक की कीमतों में इन 5 पांच दिनों में 19 प्रतिशत की तेजी आई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

मास्टर कैपिटल सर्विसेज की चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह कहते हैं, “आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन जैसे रेलवे स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह मार्केट सेंटीमेंट है। इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट एफआईआई का बाहर निकलना, वैल्यूएशन का अधिक होना बना। लेकिन सेक्टर एक बार फिर से रिकवरी के मोड पर है। इन कंपनियों के शेयरों में तेजी की वजह बजट को लेकर जताई जा रही संभावना है।”

रेलवे ने बढ़ाया किराया

सरकार की तरफ नए साल से पहले रेलवे के किराए में इजाफा किया गया है। रेलवे ने एक से दो पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे रेलवे को 600 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

