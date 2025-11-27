RVNL ने दिया इस कंपनी को ₹695 करोड़ का काम, करीब 8% चढ़ा भाव, कीमत ₹20 रुपये से कम

Hindustan Hindi News
रेल विकास निगम लिमिटेड(Rail Vikas nigam ltd) की तरफ से सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd) को 695.18 करोड़ रुपये का काम मिला है। 20 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक की कीमतो में आज करीब 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Thu, 27 Nov 2025 09:47 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
रेल विकास निगम लिमिटेड(Rail Vikas nigam ltd) की तरफ से सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd) को 695.18 करोड़ रुपये का काम मिला है। 20 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक की कीमतो में आज करीब 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

कंपनी के शेयरों में करीब 8% की उछाल

सालासाल टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज बीएसई में 10.68 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ देर के बाद दिन में यह स्टॉक करीब 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 10.76 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

आरवीएनएल के क्या काम दिया है?

रेल विकास निगम लिमिटेड को सर्विस सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को रेल विकास निगम लिमिटेड 524.99 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम मंडी, बिलासपुर, कूल्लू और हमीरपुर में यह काम करना है। इरेक्शन काम के लिए कंपनी को 170.19 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस कंपनी को 20 महीने में काम करना है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन?

बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 16.68 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.89 रुपये है। सालासार टेक्नो का मार्केट कैप 1780 करोड़ रुपये का है। 5 साल में इस स्टॉक की कीमतों में 398 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

2024 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर

सालासार टेक्नो ने अबतक दो बार बोनस शेयर दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया था। 2021 में कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिाय था। बता दें, 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 10 पैसे का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

