RVNL को मिला 180 करोड़ रुपये का काम, सोमवार को शेयर रहेंगे फोकस

Navratna PSU Stock: नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को 180 करोड़ रुपये का काम मिला है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने यह वर्क ऑर्डर दिया है। इस कंपनी को 24 महीने में यह काम पूरा करना है। शुक्रवार को RVNL के शेयर बीएसई में 1.58 प्रतिशत की गिरावट के बाद 314.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

क्या है वर्क ऑर्डर यह पीएसयू कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2x25 Kv ट्रैक्शन सिस्टम की डिजाइन, सप्लाई, इलेक्शन, टेस्टिंग और कमिशनिंग का काम मिला है। बता दें, यह ऑर्डर लखनऊ डिविजन के मिले प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने से जुड़ा है।

पिछले एक साल में RVNL के शेयरों का बुरा हाल बीते 6 महीने के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 25 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10.47 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 501.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 295.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 65 हजार करोड़ रुपये का है।

5 साल में 1535% का बढ़ा भाव भले ही रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में इस साल भारी गिरावट आई है। लेकिन 2 साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव 88 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में रेल विकास निगम के शेयरों में 408 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में RVNL के शेयरों का भाव 1535 प्रतिशत चढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 94 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी अगस्त के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.72 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में रेल विकास निगम लिमिटेड ने 2.11 रुपये का डिविडेंड दिया था।