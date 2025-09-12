RVNL ने इस रेलवे स्टॉक को दिया ₹129.90 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने दिखाई फुर्ती, 3% चढ़ा भाव

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL Share Price) ने Texmaco Rail & Engineering को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 129.90 करोड़ रुपये है। Texmaco Rail & Engineering के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL Share Price) ने Texmaco Rail & Engineering को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 129.90 करोड़ रुपये है। Texmaco Rail & Engineering के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर मार्केट के क्लोजिंग के समय पर 3.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 147.25 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, शुक्रवार की सुबह कंपनी के शेयर 142.60 रुपये के लेवल पर खुला था।

मिला है 129.90 करोड़ रुपये का काम रेल विकास निगम लिमिटेड से Texmaco Rail & Engineering को 129.90 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 2*25 केवी ट्रैक्सशन ओवरहेड इक्विपमेंट के डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमिशनिंग का काम मिला है। यह काम नागपुर डिविजन में है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? Texmaco Rail & Engineering के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 239.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 115.10 रुपये है।

पहली तिमाही में कैसा प्रदर्शन? Texmaco Rail & Engineering ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 49.80 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 59.80 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के रेवन्यू में भी गिरावट आई है। Texmaco Rail & Engineering का रेवन्यू सालाना आधार पर 16.3 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 910.60 करोड़ रुपये रहा था।