Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़rvnl bharat electronics and these 10 other stocks could see significant movement today keep an eye on them
RVNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इन 10 शेयरों में आज हो सकती है हलचल, रखें नजर

RVNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इन 10 शेयरों में आज हो सकती है हलचल, रखें नजर

संक्षेप:

Stocks to watch today: आज के शेयर बाजार में कुछ कंपनियों में हलचल देखने को मिल सकती है, जिनमें आरवीएनएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और अरविंद फैशन्स शामिल हैं। निवेशकों के लिए ये संभावित अवसर हो सकते हैं। जानें कौन से शेयर कर सकते हैं आपका ध्यान आकर्षित।

Dec 30, 2025 08:42 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stocks to watch today: घरेलू शेयर बाजार का मिजाज आज भी वैश्विक संकेतों और कंपनी-विशेष खबरों से तय हो रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर न होने की वजह से कारोबारी सतर्क हैं और व्यापक पोजीशन लेने के बजाय चुनिंदा दांव लगा रहे हैं। रेलीगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी रिसर्च, अजीत मिश्रा कहते हैं, "बाजार का मिजाज वैश्विक संकेतों और शेयर-विशेष खबरों से ही तय हो रहा है। कारोबार की मात्रा कम रही है। कोई बड़ा ट्रिगर न होने की वजह से सहभागी व्यापक पोजीशन लेने के बजाय चुनिंदा एक्सपोज़र पसंद कर रहे हैं।" इन हालात में, यहां कुछ ऐसे शेयरों की लिस्ट है जिन पर निवेशकों का ध्यान टिका रह सकता है और जिनमें आज कुछ हलचल देखने को मिल सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे 12 दिसंबर, 2025 को दी गई पिछली जानकारी के बाद से 569 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। यह नया ऑर्डर बुक वृद्धि और स्थिरता का संकेत है, जो दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

अरविंद फैशन्स

अरविंद फैशन्स ने घोषणा की कि वह फ्लिपकार्ट इंडिया की अपनी डेनिम-केंद्रित सहायक कंपनी, जो फ्लाइंग मशीन ब्रांड चलाती है, में 31.25% हिस्सेदारी 135 करोड़ रुपये के सौदे में खरीदेगा। इस विकास से कंपनी की क्षमता और राजस्व को लंबे समय में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

होनासा कंज्यूमर्स

होनासा कंज्यूमर्स के प्रमोटर वरुण आलघ ने सोमवार को मामाअर्थ की पैरेंट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 57 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर बल्क डील के जरिए लगभग 18.52 लाख शेयर हासिल किए। यह विकास एक सकारात्मक संकेत के रूप में काम करेगा और निवेशकों का ध्यान खींचेगा।

आरवीएनएल

इस सरकारी कंपनी ने कहा कि वह कांटाबांजी में 200-वैगन पीओएच वर्कशॉप स्थापित करने के एक ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 201.23 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है और इसे पूरा करने की अवधि 18 महीने है।

क्यूपिड

कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने सऊदी अरब में एक नई एफएमसीजी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कंपनी के विस्तार योजनाओं का हिस्सा है ताकि सऊदी अरब और व्यापक जीसीसी बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। इससे कंपनी की लंबी अवधि के लिए वृद्धि का संकेत मिलता है, जो निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज

कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एस्सेल माइनिंग के नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को स्लंप सेल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स में स्थानांतरित करने की एक समग्र योजना को मंजूरी दी है।

टाइमेक्स ग्रुप

कंपनी ने कहा कि उसके प्रमोटर, नीदरलैंड की टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस बीवी ने स्टॉक एक्सचेंज रूट के माध्यम से चल रही अपनी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) में ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल किया है।

वारी एनर्जीज

वारी एनर्जीज ने घोषणा की कि उसके सीईओ, अमित पैठंकर ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। एक विनियामक फाइलिंग में, बोर्ड ने कहा कि उसने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जिग्नेश राठौड़ को नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

इंडियन ओवरसीज बैंक

आईओबी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी

कंपनी ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के तहत 1,255 मेगावॉट के खावड़ा-आई सोलर पीवी प्रोजेक्ट के नौवें ट्रेंच, जिसमें 13.98 मेगावॉट शामिल है, के व्यावसायिक संचालन शुरू करने की घोषणा की है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।