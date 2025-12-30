RVNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इन 10 शेयरों में आज हो सकती है हलचल, रखें नजर

संक्षेप: Stocks to watch today: आज के शेयर बाजार में कुछ कंपनियों में हलचल देखने को मिल सकती है, जिनमें आरवीएनएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और अरविंद फैशन्स शामिल हैं। निवेशकों के लिए ये संभावित अवसर हो सकते हैं। जानें कौन से शेयर कर सकते हैं आपका ध्यान आकर्षित।

Stocks to watch today: घरेलू शेयर बाजार का मिजाज आज भी वैश्विक संकेतों और कंपनी-विशेष खबरों से तय हो रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर न होने की वजह से कारोबारी सतर्क हैं और व्यापक पोजीशन लेने के बजाय चुनिंदा दांव लगा रहे हैं। रेलीगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी रिसर्च, अजीत मिश्रा कहते हैं, "बाजार का मिजाज वैश्विक संकेतों और शेयर-विशेष खबरों से ही तय हो रहा है। कारोबार की मात्रा कम रही है। कोई बड़ा ट्रिगर न होने की वजह से सहभागी व्यापक पोजीशन लेने के बजाय चुनिंदा एक्सपोज़र पसंद कर रहे हैं।" इन हालात में, यहां कुछ ऐसे शेयरों की लिस्ट है जिन पर निवेशकों का ध्यान टिका रह सकता है और जिनमें आज कुछ हलचल देखने को मिल सकती है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे 12 दिसंबर, 2025 को दी गई पिछली जानकारी के बाद से 569 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। यह नया ऑर्डर बुक वृद्धि और स्थिरता का संकेत है, जो दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

अरविंद फैशन्स अरविंद फैशन्स ने घोषणा की कि वह फ्लिपकार्ट इंडिया की अपनी डेनिम-केंद्रित सहायक कंपनी, जो फ्लाइंग मशीन ब्रांड चलाती है, में 31.25% हिस्सेदारी 135 करोड़ रुपये के सौदे में खरीदेगा। इस विकास से कंपनी की क्षमता और राजस्व को लंबे समय में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

होनासा कंज्यूमर्स होनासा कंज्यूमर्स के प्रमोटर वरुण आलघ ने सोमवार को मामाअर्थ की पैरेंट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 57 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर बल्क डील के जरिए लगभग 18.52 लाख शेयर हासिल किए। यह विकास एक सकारात्मक संकेत के रूप में काम करेगा और निवेशकों का ध्यान खींचेगा।

आरवीएनएल इस सरकारी कंपनी ने कहा कि वह कांटाबांजी में 200-वैगन पीओएच वर्कशॉप स्थापित करने के एक ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 201.23 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है और इसे पूरा करने की अवधि 18 महीने है।

क्यूपिड कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने सऊदी अरब में एक नई एफएमसीजी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कंपनी के विस्तार योजनाओं का हिस्सा है ताकि सऊदी अरब और व्यापक जीसीसी बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। इससे कंपनी की लंबी अवधि के लिए वृद्धि का संकेत मिलता है, जो निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एस्सेल माइनिंग के नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को स्लंप सेल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स में स्थानांतरित करने की एक समग्र योजना को मंजूरी दी है।

टाइमेक्स ग्रुप कंपनी ने कहा कि उसके प्रमोटर, नीदरलैंड की टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस बीवी ने स्टॉक एक्सचेंज रूट के माध्यम से चल रही अपनी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) में ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल किया है।

वारी एनर्जीज वारी एनर्जीज ने घोषणा की कि उसके सीईओ, अमित पैठंकर ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। एक विनियामक फाइलिंग में, बोर्ड ने कहा कि उसने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जिग्नेश राठौड़ को नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है।