मार्केट में भूचाल के बीच इस फार्मा शेयर को खरीदने की मची लूट, 2000% डिविडेंड का ऐलान
Gland Pharma Share Price: पिछले एक साल में ग्लैंड फार्मा के शेयर में लगभग 43 प्रतिशत की बढ़त हुई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 35.24 हजार करोड़ रुपये है। इसका 52-सप्ताह का हाई 2,164 रुपये है, जो इसने आज ही बनाया है।
एक ओर शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट है तो दूसरी ओर ग्लैंड फार्मा के शेयर खरीदने के लिए लोग टूट पड़े हैं। सोमवार को सवा 11 बजे के करीब यह स्टॉक 14.44 प्रतिशत चढ़कर 2138 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह उछाल कंपनी की वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के बेहतरीन नतीजों के बाद आया है, जिसमें उसकी आय और मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में ग्लैंड फार्मा के शेयर में लगभग 43 प्रतिशत की बढ़त हुई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 35.24 हजार करोड़ रुपये है। इसका 52-सप्ताह का हाई 2,164 रुपये है, जो इसने आज ही बनाया है।
ग्लैंड फार्मा के चौथी तिमाही के नतीजे
चौथी तिमाही में ग्लैंड फार्मा का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान अवधि के 186.5 करोड़ रुपये से 97 प्रतिशत बढ़कर 366.7 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, ऑपरेशन से आय 22 प्रतिशत बढ़कर 1,742.8 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 1,424.9 करोड़ रुपये थी।
कंपनी का एडजस्टेड EBIDTA मार्जिन 30 प्रतिशत तक सुधर गया। पूरे वित्त वर्ष 2026 में भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें एडजस्टेड EBIDTA 33 प्रतिशत बढ़ा और मार्जिन 26 प्रतिशत रहा।
ग्लैंड फार्मा के लिए सीडीएमओ (कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग) कारोबार सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन रहा। इस सेगमेंट ने चौथी तिमाही में कुल रेवेन्यू में 46 प्रतिशत का योगदान दिया और सालाना आधार पर 36 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की।
पूरे वित्त वर्ष में भी इस सेगमेंट की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही और वृद्धि 28 प्रतिशत रही। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जोर दिया, चौथी तिमाही में 50.6 करोड़ रुपये और पूरे साल में 223 करोड़ रुपये खर्च किए।
2000 प्रतिशत डिविडेंड का ऐलान
कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 20 रुपये प्रति शेयर (2000 प्रतिशत) का अंतिम डिवेंड देने की सिफारिश की है। यह डिविडेंड शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 48वीं वार्षिक आम बैठक के 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन श्रीनिवास साडू ने कहा कि मजबूत सीडीएमओ वृद्धि, नए उत्पाद लॉन्च और लागत दक्षता से इस गति को बनाए रखने में भरोसा है।
क्या कह रहा है टेक्निकल चार्ट
वैल्यूएशन के लिहाज से शेयर 36.33 के प्राइस-टू-अर्निंग (PE) अनुपात और 3.36 के प्राइस-टू-बुक (PB) अनुपात पर कारोबार कर रहा है। तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो शेयर का 14-दिनी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 57.3 है, जो तटस्थ से सकारात्मक रुझान दिखाता है। साथ ही, शेयर सभी 8 प्रमुख साधारण मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो जारी तेजी का संकेत है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें