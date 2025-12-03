रसातल में रुपया, डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 से नीचे, आप की जेब पर क्या पड़ेगा असर

Hindustan Hindi News
Dollar Vs Rupee: भारतीय रुपया रसातल में जा रहा है। US डॉलर के हिसाब से साइकोलॉजिकली जरूरी 90 के निशान को पार कर गया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। रुपया, US डॉलर के हिसाब से 90.13 के निचले स्तर पर आ गया, जो मंगलवार को इसके पिछले सबसे निचले स्तर 89.9475 से भी अधिक नीचे है।

Wed, 3 Dec 2025 09:41 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय रुपया रसातल में जा रहा है। US डॉलर के हिसाब से साइकोलॉजिकली जरूरी 90 के निशान को पार कर गया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। ट्रेड और पोर्टफोलियो फ्लो में कमजोरी और भारत-US ट्रेड डील पर क्लैरिटी को लेकर चिंताओं की वजह से करेंसी पर दबाव बना रहा। रुपया, US डॉलर के हिसाब से 90.13 के निचले स्तर पर आ गया, जो मंगलवार को इसके पिछले सबसे निचले स्तर 89.9475 से भी ज़्यादा नीचे है।

हम पर क्या असर पड़ेगा

डॉलर दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है, अधिक लेनदेन इसमें ही होता है। डॉलर के गिरने से फौरी तौर पर हमें जो नुकसान है, वो है महंगाई बढ़ने का। हम जो जो सामान विदेश से मंगवाते है वो और महंगी होंगी जैसे पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीन कल पुर्जे। खाद्य तेल और दलहन का बड़ी मात्रा में भारत आयात करता है। डॉलर महंगा होने से तेल और दाल के लिए अधिक खर्च करने पड़ेंगे जिसका असर इनकी कीमतों पर होगा। ऐसे में इनके महंगा होने से आपके किचन का बजट बिगड़ सकता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई, यात्रा, दलहन, खाद्य तेल, कच्चा तेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सोना, दवा, रसायन, उर्वरक और भारी मशीन जिसका आयात किया जाता है वह महंगे हो सकते हैं।

रुपये के टूटने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा: राजीव कुमार

नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।

उन्होंने कहा कि इससे भारत से श्रम-गहन निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि तथाकथित मजबूत रुपया को आर्थिक ताकत का प्रतीक मानने की सोच को त्याग दिया जाए।

उन्होंने एक्स पर लिखा, इस गिरावट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुपया मंगलवार को कारोबार के दौरान 90 प्रति डॉलर तक पहुंच गया और अंत में 43 पैसे टूटकर सबसे निचले स्तर 89.96 पर बंद हुआ।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
