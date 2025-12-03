Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़rupee hitting all time low but CEA Nageswaran says no tenstion detail is here
पहली बार 90 के पार रुपया, सरकार की ओर से कहा गया-टेंशन की बात नहीं

पहली बार 90 के पार रुपया, सरकार की ओर से कहा गया-टेंशन की बात नहीं

संक्षेप:

बुधवार को रुपया पहली बार 90 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करते हुए 90.21 के भाव पर बंद हुआ। इस गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुख्य कारण रहीं। हालांकि, इससे सरकार को टेंशन नहीं है।

Wed, 3 Dec 2025 07:54 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय करेंसी रुपया ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 रुपये के स्तर को पार किया है। हालांकि, इससे सरकार को टेंशन नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी.अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर 90 के पार होने के बावजूद सरकार इस गिरावट को लेकर चिंतित नहीं है। इसके साथ ही नागेश्वरन ने कहा कि रुपये में गिरावट मुद्रास्फीति या निर्यात पर प्रतिकूल असर नहीं डाल रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर होने से निर्यात को समर्थन मिलता है, लेकिन आयात महंगा हो जाता है। लागत बढ़ाने से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण जैसे आयात-निर्भर क्षेत्रों में कीमतों पर दबाव बन सकता है। हालांकि, सीईए ने उम्मीद जताई कि डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति में अगले साल सुधार आएगा।

ऑल टाइम लो पर रुपया

बुधवार को रुपया पहली बार 90 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करते हुए 90.21 के भाव पर बंद हुआ। इस गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुख्य कारण रहीं। अंतरबैंक विदेशी मद्रा विनिमय बाजार में रुपये ने कारोबार की शुरुआत 89.96 के स्तर पर की। कारोबार के दौरान यह फिसलकर रिकॉर्ड निचले स्तर 90.30 प्रति डॉलर तक आ गया। कारोबार के अंत में रुपया 90.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले 25 पैसे कम है। मंगलवार को भी रुपये में 43 पैसे की कमजोरी आई थी और वह 89.96 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि रुपया 90.30 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा को लेकर अनिश्चितता ने भी रुपये को कमजोर किया। हालांकि, कमजोर अमेरिकी डॉलर सूचकांक ने गिरावट को सीमित रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रुपये में हल्का नकारात्मक रुख रह सकता है, लेकिन दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती और कमजोर डॉलर से इसे कुछ समर्थन मिल सकता है। चौधरी ने कहा कि डॉलर-रुपये का हाजिर भाव 89.80 से 90.50 के बीच रहने की संभावना है। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि आरबीआई ने रुपये को आसानी से 90 के पार जाने दिया और यह 90.30 तक गिर गया। उसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने मुद्रा बाजार में दखल दिया।

एफडीआई पर पॉजिटिव संकेत

सीईए नागेश्वरन ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि इस साल भारत का एफडीआई आंकड़ा 100 अरब डॉलर से अधिक रह सकता है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कुल एफडीआई लगभग 50 अरब डॉलर रहा है जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 42.3 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई लगभग 81.04 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक था। नागेश्वरन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद एफडीआई का स्वरूप बदल गया है। कई देश अब स्थानीय स्तर पर उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कंपनियां अब अपने देश के भीतर निवेश करने लगी हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।