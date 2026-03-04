Hindustan Hindi News
डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरा भाव, पहली बार 92 के लेवल के आया नीचे, अब RBI क्या करेगा?

Mar 04, 2026 08:46 pm IST
Rupee hit New low lavel: पहली बार रुपया 92 रुपये के स्तर को भी क्रॉस कर गया। एक डॉलर की कीमत 0.80 प्रतिशत की गिरावट के बाद 92.30 रुपये के स्तर तक लुढ़क गया था। इससे पहले इसी साल रुपये का रिकॉर्ड लो लेवल 91.9875 रुपये था।

Rupee hit New low lavel: बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर के बाजार में हलचल है। इसका बुरा असर भारती मार्केट पर भी पड़ा है। पहली बार रुपया 92 रुपये के स्तर को भी क्रॉस कर गया। एक डॉलर की कीमत 0.80 प्रतिशत की गिरावट के बाद 92.30 रुपये के स्तर तक लुढ़क गया था। इससे पहले इसी साल रुपये का रिकॉर्ड लो लेवल 91.9875 रुपये था। बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने रुपये पर बुरा असर डाला है।

क्या और गिरेगा रुपया?

रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कीमत 92 रुपये के नीचे जाने के बाद अब बड़ा कदम उठाया जा सकता है। चर्चा है कि इस गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से डॉलर की बिकवाली की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से रुपया का भाव और गिर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में रुपया 93 के स्तर को छू सकता है।

FII की बिकवाली हुई तेज

वैश्विक अनिश्चितता के बीच एफआईआई की तरफ से बिकवाली तेज हो गई है। विदेशी निवेशक घरेलू शेयर बाजार से लगातार निकासी कर रहे हैं। महज दो कारोबारी दिन में विदेशी निवेशकों ने 11000 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेज इजाफा

क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। महज दो कारोबारी दिन में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 12 से 13 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 2020 के बाद पहली बार इतनी उछाल देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयर का रेट 82 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है।

भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल इंपोर्ट करता है। इसमें कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी भारत का खर्चा बढ़ा देती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में 1 डॉलर का इजाफा होता है तो भारत को 16000 करोड़ रुपये अधिक देने होंगे।

शेयर बाजार में भारी बिकवाली

वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स एक वक्त पर 1800 अंक लुढ़क गया था। वहीं, निफ्टी50 आज 550 अंक टूट गया था।

