LPG, म्यूचुअल फंड्स से लेकर पैन कार्ड तक, 1 मई से किन नियमों में हो रहा बदलाव
Rules going to change from 1 may 2026: अगले महीने की शुरुआत यानी 1 मई 2026 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर से लकेर यूपीआई तक आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं।
Rules going to change from 1 may 2026: 1 मई 2026 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर से लेकर UPI तक आइए जानते हैं कि कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
1-म्यूचुअल फंड
पहले के सॉल्यूशंस ओरिएंट प्लांन्स को बदलकर लाइफ साइकिल फंड्स लाया जा रहा है। यह फंड्स का उम्र के हिसाब से अपने आप ही संशोधित हो जाएंगे। यानी आपको अपनी तरफ से इसे एडजस्ट नहीं करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 35 प्रतिशत तक निवेश करने की परमिशन रहेगा। इससे निवेशकों को पोर्टफोलियो और बेहतर होगा।
2-LPG सिलेंडर बुकिंग
एक मई से डिलीवरी अथॉन्टिकेशन कोड (Delivery Authentication Code) एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को इजाफा किया गया था। अब देखना है कि क्या फिर से कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं।
3-ऑनलाइन लेन-देन होगा अधिक सुरक्षित
1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। यूपीआई और नेटबैकिंग में ओटीपी, पिन या फिर बायोमेट्रिक का प्रयोग बार-बार करना पड़ सकता है।
4- पैन कार्ड की होगी अब और जरूरत
अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक जमा या फिर निकासी करते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा। अब फाइनेंशियल ट्रैकिंग पूरे साल के आधार पर होगी।
5- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नियम
अगर आपने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब ट्रैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने SGB को सीधे सरकार से खरीदा है। अगर किसी ने सेकेंड्री मार्केट से इसे खरीदा है तब की स्थिति में टैक्स देना होगा।
6- STT में इजाफा
एक मई से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में इजाफा किया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0.15 प्रतिशत और फ्यूचर्स में 0.05 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। यानी निवेशकों को अब अधिक पैसा खर्च करना होगा।
7- ऑनलाइन गेमिंग के शौकिनों के लिए जरूरी खबर
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया है। एक मई से गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। गेम्स सर्टिफिकेट की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।