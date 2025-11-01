GST से लेकर बैंक तक, 1 नवंबर से बदल गए हैं 7 नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर

संक्षेप: Rules Change from 1 November: हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। 1 नवंबर 2025 से भी कई नियमों में बदलाव हो गया है। जिसका असर आप पर पड़ेगा। बता दें, बैंक नॉमिनी से लेकर जीएसटी से जुड़े नियमों में आज से बदलाव हो रहा है।

Rules Change from 1 November: हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। 1 नवंबर 2025 से भी कई नियमों में बदलाव हो गया है। जिसका असर आप पर पड़ेगा। बता दें, बैंक नॉमिनी से लेकर जीएसटी से जुड़े नियमों में आज से बदलाव हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. बैंक नॉमिनी नियमों में बदलाव आज यानी एक नवंबर से बैंक ग्राहकों को चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प देगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने एक अकाउंट, लॉकर आदि के लिए चार नॉमिनी जोड़ सकेगा। इस बदलाव के पीछे बैंक का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में फंड्स का सदुपयोग हो जाए इसलिए यह फैसला किया गया है। बता दें, नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है।

2- नए जीएसटी स्लैब आज से प्रभावी भारत सरकार की तरफ से बीते महीने जो जीएसटी स्लैब की घोषणा की गई थी। जोकि आज से लागू हो गया है। सरकार ने पहले के चार जीएसटी स्लैब को हटाकर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो जीएसटी स्लैब ही रखा है। वहीं, लक्जरी आइट्स पर 40 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा।

3- UPS के लिए बढ़ी डेडलाइन ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस की जगह यूपीएस लेना चाहते हैं उनके लिए डेडलाइन बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों के पास अब 30 नवंबर तक इसका चयन करने का विकल्प रहेगा।

4- पेंशनर्स को देना होगा जीवित प्रमाण पत्र हर एक रिटायर कर्मचारी को जीवित प्रमाण पत्र नवंबर के अंत में जमा करवाना होगा। पेंशनभोगी यह प्रक्रिया बैंक या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए करवा सकेंगे। अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पेंशन आने में रुकावट आ सकती है।

5- पीएनबी बदल रहा लॉकर चार्ज इस महीने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लॉकर पर लिए जाने वाले शुल्क में बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसका ऐलान जल्द हो जाएगा। हालांकि, इसके लागू होने में कम से कम 30 दिन का समय रहेगा।

6- एसबीआई कार्डहोल्डर्स को देनी इन पेमेंट्स पर 1% फीस मोबिक्विक या फिर क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स से अगर एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स एसबीआई कार्ड होल्डर्स करते हैं तो उन्हें 1 प्रतिशत फीस देनी होगी। इसके अलावा एक हजार रुपये से अधिक पैसा डिजिटल वालेट में जोड़ने पर एसबीआई कार्ड होल्डर्स को 1 प्रतिशत फीस देनी होगी।

7- आधार कार्ड अपडेट चार्ज बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब कोई पैसा नहीं देना होगा। पहले 125 रुपये की फीस लगती थी। ध्यान रहे कि यह फीस की छूट 1 साल के तक के बच्चों को ही मिलेगी।