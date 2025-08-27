Rules are changing including the closure of cashless treatment from 1 Sept it is important for common man 1 सितंबर से कैशलेस इलाज बंद होने समेत बदल रहे ये 8 नियम, हर आदमी के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
सितंबर 2025 नजदीक आ रहा है। बस 4 दिन बाद हम नए महीने में प्रवेश कर जाएगे। बता दें कि हर महीने की तरह सितंबर महीने में भी फाइनेंशियल और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 07:10 PM
Changes from 1 September: सितंबर 2025 नजदीक आ रहा है। बस 4 दिन बाद हम नए महीने में प्रवेश कर जाएगे। बता दें कि हर महीने की तरह सितंबर महीने में भी फाइनेंशियल और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। जैसे कि इंडिया पोस्ट द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में विलय, एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव, आईटीआर फाइलिंग की जरूरी समय-सीमाए, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की आखिरी तारीख व अन्य। आइए जानते हैं अगले महीने से क्या सब बदल रहा है...

1.इंडिया पोस्ट की रजिस्टर्ड डाक सेवा का विलय

1 सितंबर 2025 से भारत सरकार डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में मिला रही है। इसका मतलब है कि अब रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने पर वह Speed Post की तुरंत और मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समय वैसे रहने की उम्मीद है, लेकिन प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं।

2. SBI क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव

सितंबर महीने से SBI कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, कुछ व्यापारियों और सरकारी लेनदेन पर नहीं मिलेंगे। यह नियम कार्ड उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा जिन्होंने अब तक हर तरह के खर्च पर पॉइंट्स जमा कर रहे थे।

3. ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

सितंबर 2025 में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आखिरी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक NPS से UPS में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा।

4. सीमित अवधि के एफडी स्कीम्स

कुछ बैंकों जैसे Indian Bank और IDBI Bank द्वारा पेश की गई विशेष FD योजनाएं सितंबर के आरंभ तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसका मतलब है कि निवेश करने वाले लोगों को इस मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए, यदि वे इस विशेष व्याज लाभ का लाभ उठाना चाहते हैं।

5. जनधन खाता re-KYC जरूरी

सितंबर माह में जनधन खातों की रिवाइज्ड re-KYC प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाताधारकों की पहचान अपडेटेड हो और खाते निष्क्रिय न हो जाएं।

6. चांदी पर नया नियम

1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नया नियम लागू होगा। फिलहाल यह नियम अनिवार्य नहीं बल्कि वॉलंटरी रहेगा।

7. कैशलेस इलाज होगा बंद

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीधारकों को 1 सितंबर, 2025 से कई अस्पताल कैशलेस इलाज सुविधाएं प्रदान करना बंद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स - इंडिया (AHPI) ने अपने सदस्यों को यह सलाह दी है।

8. LPG के दाम

LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं। इस बार भी 1 सितंबर को दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये बदलाव तेल कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होते हैं।

