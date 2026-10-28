LPG सिलेंडर के दाम से लेकर ITR की डेडलाइन तक... 1 नवंबर से बदल रहे 6 बड़े नियम!
मुख्य बातें
- नए महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी, वहीं पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना भी जरूरी है
- इसके अलावा GST से जुड़े कुछ नियमों और ITR की डेडलाइन भी अहम अपडेट हैं
1 November 2026 Rules Change: अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और 1 नवंबर से कई जरूरी नियमों और सेवाओं से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनका असर आम लोगों से लेकर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स और कारोबारियों तक पर पड़ सकता है। नए महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी, वहीं पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना भी जरूरी है। इसके अलावा GST से जुड़े कुछ नियमों और ITR की डेडलाइन भी अहम अपडेट हैं। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, तो आइए जानते हैं 5 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी--
1. मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखेगा
1 नवंबर से 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सेवा लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनजान घरेलू नंबर से कॉल आने पर टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिखाई दे सकता है। इससे अनजान कॉल पहचानने में मदद मिलेगी।
2. पेंशनर्स को जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
सामान्य पात्र सरकारी पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसे जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।
3. कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR की नई तारीख
जिन टैक्सपेयर्स के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए वित्त वर्ष 2025-26 के ITR दाखिल करने की डेडलाइन 21 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। यह राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है।
4. GST के कुछ नियमों में बदलाव
बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, टैक्स रिफंड और कारोबार से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव 1 नवंबर से लागू होने हैं। इनका असर मुख्य रूप से कारोबारियों और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा।
5. LPG सिलेंडर की कीमत
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर को नए रेट जारी हो सकते हैं, लेकिन कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसकी पुष्टि घोषणा के बाद ही होगी।
6. FD की ब्याज दरों में बदलाव संभव
बैंक अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति के हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर से सभी बैंकों की FD दरें बदलने का कोई एक समान नियम नहीं है। निवेश करने से पहले संबंधित बैंक की नई दरें चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें