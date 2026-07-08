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E20 फ्यूल पर बवाल? हरदीप सिंह पुरी की सफाई, 'सब ठीक, आगे E25 की तैयारी'

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • पुरी ने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही E20 में कोई बड़ी दिक्कत नहीं मानते
  • दूसरी ओर E20 ईंधन पर सबसे अधिक आलोचना झेल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसी एक भी कार का नाम बताएं जिसमें कोई समस्या आई हो
E20 फ्यूल पर बवाल? हरदीप सिंह पुरी की सफाई, 'सब ठीक, आगे E25 की तैयारी'

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर उठ रही चिंताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फ्यूल से जुड़ी उपभोक्ता समस्याओं की खबरें महज एक ‘गलतबयानी’ हैं। पुरी ने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही E20 में कोई बड़ी दिक्कत नहीं मानते और आम ग्राहकों ने भी इस तेल को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, “वाहन बनाने वाली कंपनियां और जो लोग इन वाहनों की सर्विस करते हैं, सभी कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर अचानक इस मुद्दे में इतनी दिलचस्पी क्यों? यह गलत तथ्य पेश करना है, और मैं इससे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता।”

E25 की तैयारी

इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक भारत की एथेनॉल नीति का बचाव करते हुए पुरी ने बताया कि देश ने धीरे-धीरे कदम बढ़ाए हैं। करीब तीन साल तक E15 (15% एथेनॉल) का इस्तेमाल किया और अप्रैल 2025 में E20 पर स्विच किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 20 करोड़ टू ह्विलर और 20 लाख चारपहिया वाहन एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर चल रहे हैं।

जब E25 (25% एथेनॉल) में जल्दी बदलाव की मांग उठी तो मंत्री ने कहा कि सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वे तकनीकी जांच-पड़ताल का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पुरी ने कहा, “अगर कोई E25 की सलाह दे रहा है, तो हमने साफ कर दिया है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएंगी, हम उनका मूल्यांकन करेंगे और निर्माताओं व अन्य स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि ऊंचे एथेनॉल मिश्रण की ओर बढ़ना टेक्निकल स्टडी और इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया के आधार पर चर तरीके से होगा। इसमें समय लगेगा क्योंकि नए पेट्रोल पंप और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने होंगे।

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एथेनॉल फ्यूल के फायदे और नुकसान

सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटे और किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिल सके, लेकिन इस कदम को 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। उन्होंने माइलेज घटने, मेंटिनेंस के खर्चे बढ़ने और पार्ट्स के जल्दी घिसने की शिकायतें की हैं। सरकार ने माना है कि E20 ईंधन से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसकी भरपाई बेहतर एक्सीलरेशन और इंजन के परफार्मेंस से होती है।

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E20 पेट्रोल से किसी वाहन में समस्या नहीं आई : गडकरी

दूसरी ओर E20 ईंधन पर सबसे अधिक आलोचना झेल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ऐसी एक भी कार का नाम बताएं जिसमें कोई समस्या आई हो। उन्होंने कहा कि ज्यादा एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लागू करने के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

नितिन गडकरी

गडकरी ने 'विकसित भारत' सम्मेलन को संबोधित करते कहा कि जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल आदि) पर भारत की निर्भरता एक आर्थिक बोझ है। इसके कारण ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी खतरा है, इसलिए देश की प्रगति के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना बहुत जरूरी है।

गडकरी ने कहा, "उनके परिवार के सदस्यों की चीनी मिलें हैं"

इस आरोप पर कि उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियां एथेनॉल बनाने के काम में शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों की चीनी मिलें हैं और उनकी कंपनियां एथनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। बता दें एथनॉल गन्ना, मक्का या चावल जैसे बायोमास से बनता है।

Sugar Mill

यूपी-बिहार के किसानों को लाभ मिला : गडकरी ने कहा, जब हमने मक्के से एथेनॉल बनाने का फैसला किया, तो मक्के की बाजार कीमत 1,200 रुपये प्रति क्विंटल थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,800 रुपये प्रति क्विंटल था। इस फैसले के बाद, मक्के की कीमत बढ़कर 2,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की जेब में अतिरिक्त 45 हजार करोड़ रुपये आए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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