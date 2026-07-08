E20 फ्यूल पर बवाल? हरदीप सिंह पुरी की सफाई, 'सब ठीक, आगे E25 की तैयारी'

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर उठ रही चिंताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फ्यूल से जुड़ी उपभोक्ता समस्याओं की खबरें महज एक ‘गलतबयानी’ हैं। पुरी ने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही E20 में कोई बड़ी दिक्कत नहीं मानते और आम ग्राहकों ने भी इस तेल को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, “वाहन बनाने वाली कंपनियां और जो लोग इन वाहनों की सर्विस करते हैं, सभी कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर अचानक इस मुद्दे में इतनी दिलचस्पी क्यों? यह गलत तथ्य पेश करना है, और मैं इससे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता।”

E25 की तैयारी इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक भारत की एथेनॉल नीति का बचाव करते हुए पुरी ने बताया कि देश ने धीरे-धीरे कदम बढ़ाए हैं। करीब तीन साल तक E15 (15% एथेनॉल) का इस्तेमाल किया और अप्रैल 2025 में E20 पर स्विच किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 20 करोड़ टू ह्विलर और 20 लाख चारपहिया वाहन एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर चल रहे हैं।

जब E25 (25% एथेनॉल) में जल्दी बदलाव की मांग उठी तो मंत्री ने कहा कि सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वे तकनीकी जांच-पड़ताल का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पुरी ने कहा, “अगर कोई E25 की सलाह दे रहा है, तो हमने साफ कर दिया है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएंगी, हम उनका मूल्यांकन करेंगे और निर्माताओं व अन्य स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि ऊंचे एथेनॉल मिश्रण की ओर बढ़ना टेक्निकल स्टडी और इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया के आधार पर चर तरीके से होगा। इसमें समय लगेगा क्योंकि नए पेट्रोल पंप और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने होंगे।

एथेनॉल फ्यूल के फायदे और नुकसान सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटे और किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिल सके, लेकिन इस कदम को 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। उन्होंने माइलेज घटने, मेंटिनेंस के खर्चे बढ़ने और पार्ट्स के जल्दी घिसने की शिकायतें की हैं। सरकार ने माना है कि E20 ईंधन से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसकी भरपाई बेहतर एक्सीलरेशन और इंजन के परफार्मेंस से होती है।

E20 पेट्रोल से किसी वाहन में समस्या नहीं आई : गडकरी दूसरी ओर E20 ईंधन पर सबसे अधिक आलोचना झेल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ऐसी एक भी कार का नाम बताएं जिसमें कोई समस्या आई हो। उन्होंने कहा कि ज्यादा एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लागू करने के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

गडकरी ने 'विकसित भारत' सम्मेलन को संबोधित करते कहा कि जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल आदि) पर भारत की निर्भरता एक आर्थिक बोझ है। इसके कारण ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी खतरा है, इसलिए देश की प्रगति के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना बहुत जरूरी है।

गडकरी ने कहा, "उनके परिवार के सदस्यों की चीनी मिलें हैं" इस आरोप पर कि उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियां एथेनॉल बनाने के काम में शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों की चीनी मिलें हैं और उनकी कंपनियां एथनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। बता दें एथनॉल गन्ना, मक्का या चावल जैसे बायोमास से बनता है।