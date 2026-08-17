2026 में 166% चढ़ा ये स्टॉक, Q1 रिजल्ट के बाद ₹1,800 का नया हाई; अब ₹1,915 का टारगेट

फार्मा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च (Rubicon Research) के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के जून तिमाही यानी Q1FY27 के मजबूत नतीजों के बाद शेयर ने कारोबार के दौरान ₹1,800 का नया 52-वीक हाई बना दिया। BSE पर शेयर की कीमत इंट्राडे कारोबार में करीब 11% तक उछल गई। खास बात यह है कि 2026 में अब तक रूबिकॉन रिसर्च (Rubicon Research) का शेयर करीब 166% चढ़ चुका है, जबकि इसी अवधि में BSE Sensex में करीब 8.7% की गिरावट बताई गई है। अगस्त महीने में भी शेयर करीब 21% मजबूत हो चुका है। इससे निवेशकों की नजर इस फार्मा स्टॉक पर और बढ़ गई है। हालांकि, इतनी तेज तेजी के बाद शेयर में जोखिम और वैल्यूएशन को नजरअंदाज करना भी निवेशकों के लिए सही रणनीति नहीं होगी।

रूबिकॉन रिसर्च (Rubicon Research) के शेयर ने सोमवार को ₹1,800 का नया हाई बनाया, जो इससे पहले 13 अगस्त 2026 को बने ₹1,686.45 के हाई से काफी ऊपर था। दोपहर 2:19 बजे के आसपास शेयर करीब 9% की तेजी के साथ ₹1,756.20 पर कारोबार कर रहा था, जबकि उस समय बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट थी। शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य से काफी ज्यादा रहा और NSE तथा BSE पर मिलाकर करीब 30.2 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। मजबूत वॉल्यूम के साथ शेयर की कीमत में तेजी को बाजार में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रूबिकॉन रिसर्च (Rubicon Research) एक इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो दवाओं के रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की वैल्यू चेन में काम करती है। कंपनी खास तौर पर अमेरिका के जेनेरिक फार्मास्युटिकल बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है।

कंपनी के Q1FY27 नतीजे शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजहों में से एक रहे। जून 2026 को समाप्त तिमाही में रूबिकॉन रिसर्च (Rubicon Research) का रेवेन्यू सालाना आधार पर 51.6% बढ़कर ₹534 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, ग्रॉस मार्जिन में सालाना आधार पर 240 बेसिस पॉइंट की कमी आई और यह 68.4% रहा। कंपनी के मुताबिक इसका एक कारण आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ना था। लेकिन, तिमाही आधार पर ग्रॉस मार्जिन में सुधार हुआ, क्योंकि कंपनी ने कम मार्जिन वाले कारोबार से बाहर निकलने और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर ध्यान दिया।

नतीजों की सबसे बड़ी खासियत कंपनी की ऑपरेशनल कमाई में तेज वृद्धि रही। रूबिकॉन (Rubicon) का EBITDA 64.6% बढ़कर ₹131 करोड़ हो गया। वहीं EBITDA मार्जिन 1.8 प्रतिशत अंक बढ़कर 24.2% पहुंच गया। कंपनी को बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा मिला। बिक्री के मुकाबले कर्मचारी खर्च और अन्य खर्चों में भी कमी आई। इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर देखने को मिला। तिमाही में PAT यानी टैक्स के बाद मुनाफा 95.8% बढ़कर ₹84.8 करोड़ हो गया। यानी कंपनी की बिक्री के साथ-साथ मुनाफे की रफ्तार और भी तेज रही।



कंपनी के मैनेजमेंट ने FY27 के लिए EBITDA मार्जिन को लेकर भी अपना रुख बेहतर किया है। हालांकि, आने वाली तिमाहियों में ESOP लागत, Arinna से जुड़े शुरुआती खर्च, न्यू जर्सी और पीथमपुर प्लांट से जुड़े प्री-रेवेन्यू खर्च जैसे कुछ खर्च कंपनी के मार्जिन पर दबाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन कम से कम 23% रह सकता है। यह पहले बताए गए 22-23% के अनुमान से थोड़ा बेहतर संकेत है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ (Motilal Oswal Financial Services) ने भी कंपनी के नतीजों को सकारात्मक बताया है। ब्रोकरेज के अनुसार IPO के बाद यह Rubicon की लगातार चौथी तिमाही रही, जिसमें कंपनी ने कमाई के अनुमान को पीछे छोड़ा। ब्रोकरेज ने रेवेन्यू, EBITDA और PAT में क्रमशः 4%, 13% और 16% की अनुमान से बेहतर प्रदर्शन की बात कही है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में क्रमिक सुधार, कम मार्जिन वाले कारोबार से दूरी और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को सकारात्मक माना गया है।

कंपनी के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि उसका पीथमपुर प्लांट रहा। जून 2025 में अधिग्रहित इस साइट का जून 2026 में USFDA ने निरीक्षण किया था। इसके बाद केवल करीब एक महीने में साइट को अमेरिकी नियामक से संबंधित मंजूरी मिलना कंपनी की अधिग्रहण के बाद परिसंपत्तियों को तेजी से ऑपरेशनल बनाने की क्षमता को दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि इससे Rubicon की अमेरिकी बाजार में ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने FY27 और FY28 के लिए कंपनी की कमाई के अनुमान में क्रमशः 7.6% और 5% की बढ़ोतरी की है। ब्रोकरेज के मुताबिक इन अनुमानों के पीछे इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी, बाजार हिस्सेदारी में संभावित विस्तार और नए प्रोडक्ट लॉन्च की मजबूत संभावनाएं प्रमुख कारण हैं। ब्रोकरेज ने कंपनी के लिए ₹1,915 का टारगेट प्राइस और BUY रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, यह ब्रोकरेज का अनुमान है, इसे भविष्य की निश्चित कीमत नहीं माना जाना चाहिए।