LG और Tata Capital की ‘जंग’ में इस IPO ने मारी बाजी, 100 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा ₹127 का फायदा

Rubicon Research IPO GMP: बाजार में जहां टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया के आईपीओ पर खूब चर्चा हो रही थी। तो वहीं एक ऐसा आईपीओ भी आया जिसपर निवेशकों ने जमकर पैसा लगा गया है। हम बात कर रहे हैं रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड के आईपीओ की। यह आईपीओ 100 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।

एलजी और टाटा कैपिटल की जंग में लूटी महफिल इस मेनबोर्ड आईपीओ को 109.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 37.40 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 137.09 गुना और एनआईआई कैटगरी में 102.70 गुना सब्सक्राइब किया गया था। जहां इस आईपीओ को 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। तो वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को 54 गुना और टाटा कैपिटल को 2 गुना से भी कम की बोलियां प्राप्त हुआ था। इससे एक बात तो साफ है कि निवेशकों का एक बड़ा समूह इस आईपीओ का भी इंतजार कर रहा था।

ग्रे मार्केट में भी मजबूत स्थिति इंवेस्टर्स गेन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ सबसे बेहतर स्थिति में इस समय है। आईपीओ 127 रुपये के प्रीमियम पर है। जोकि 26.19 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है।

क्या था प्राइस बैंड और साइज रुबिकॉन रिसर्च आईपीओ का प्राइस बैंड 461 रुपये से 485 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 30 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14550 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 1377.50 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.03 करोड़ फ्रेश शेयर और 1.81 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 8 अक्टूबर को खुल गया था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 619.90 करोड़ रुपये जुटाए थे।