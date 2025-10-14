Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Rubicon Research IPO subscribed more than 100 times much higher than LG and tata capital GMP at 127 rupee

LG और Tata Capital की ‘जंग’ में इस IPO ने मारी बाजी, 100 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा ₹127 का फायदा

Rubicon Research IPO GMP: रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड का आईपीओ 100 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:05 AM
share Share
Follow Us on
LG और Tata Capital की ‘जंग’ में इस IPO ने मारी बाजी, 100 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा ₹127 का फायदा

Rubicon Research IPO GMP: बाजार में जहां टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया के आईपीओ पर खूब चर्चा हो रही थी। तो वहीं एक ऐसा आईपीओ भी आया जिसपर निवेशकों ने जमकर पैसा लगा गया है। हम बात कर रहे हैं रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड के आईपीओ की। यह आईपीओ 100 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।

ये भी पढ़ें:₹2085 तक जाएगा LG का शेयर! निवेशकों को हो सकता है 83% का फायदा

एलजी और टाटा कैपिटल की जंग में लूटी महफिल

इस मेनबोर्ड आईपीओ को 109.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 37.40 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 137.09 गुना और एनआईआई कैटगरी में 102.70 गुना सब्सक्राइब किया गया था। जहां इस आईपीओ को 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। तो वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को 54 गुना और टाटा कैपिटल को 2 गुना से भी कम की बोलियां प्राप्त हुआ था। इससे एक बात तो साफ है कि निवेशकों का एक बड़ा समूह इस आईपीओ का भी इंतजार कर रहा था।

ग्रे मार्केट में भी मजबूत स्थिति

इंवेस्टर्स गेन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ सबसे बेहतर स्थिति में इस समय है। आईपीओ 127 रुपये के प्रीमियम पर है। जोकि 26.19 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है।

क्या था प्राइस बैंड और साइज

रुबिकॉन रिसर्च आईपीओ का प्राइस बैंड 461 रुपये से 485 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 30 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14550 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:GMP दे रहा संकेत, 1550 रुपये के पार लिस्ट हो सकता IPO

इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 1377.50 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.03 करोड़ फ्रेश शेयर और 1.81 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 8 अक्टूबर को खुल गया था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 619.90 करोड़ रुपये जुटाए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।