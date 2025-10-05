Rubicon Research IPO open from 9 oct gmp 85 rupees premium check price band अभी से ही ₹85 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, 9 अक्टूबर से लगा सकेंगे दांव, चेक करें प्राइस बैंड, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Rubicon Research IPO open from 9 oct gmp 85 rupees premium check price band

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 07:14 PM
Rubicon Research IPO: दवा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च का 1,377.50 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 9 अक्टूबर को खुलेगा। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार, इसके लिए मूल्य दायरा 461 से 485 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 13 अक्टूबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक आठ अक्टूबर को बोली लगा पाएंगे। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹85 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

क्या है डिटेल

रुबिकॉन रिसर्च का प्रस्तावित आईपीओ 500 करोड़ रुपये के नए शेयर और 877.5 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। कंपनी के शेयर के 16 अक्टूबर को बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। कंपनी ने इस इश्यू में 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रखा है। IPO का लॉट साइज 30 शेयरों का तय किया गया है, जिसके अनुसार रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,550 का निवेश करना होगा। रूबिकॉन रिसर्च का यह मेनबोर्ड IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर सूचीबद्ध होगा। शेयरों का आवंटन 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है, जबकि रिफंड और डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर 15 अक्टूबर को किया जाएगा। इस IPO के लिए एक्सिस कैपिटल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

कंपनी का कारोबार

रूबिकॉन रिसर्च एक अग्रणी फार्मा और हेल्थकेयर कंपनी है जो दवा निर्माण, फॉर्मूलेशन डेवलपमेंट और क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी जटिल दवाओं के विकास और तकनीकी समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञता रखती है और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। निवेशकों के लिए यह IPO फार्मा सेक्टर में दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं से जुड़ने का एक आकर्षक अवसर माना जा रहा है।

