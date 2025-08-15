RSB Retail India Files for IPO to raise 1500 crore rupee details 26 साल पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, ₹1500 करोड़ जुटाने की तैयारी, सेबी के पास किया आवेदन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RSB Retail India Files for IPO to raise 1500 crore rupee details

26 साल पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, ₹1500 करोड़ जुटाने की तैयारी, सेबी के पास किया आवेदन

26 साल पुरानी कंपनी आरएसबी रिटेल इंडिया (RSB Retail India) ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। मल्टी फॉर्मेट रिटेलर ने ड्राफ्ट पेपर्स को फाइल किया दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1500 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:40 PM
share Share
Follow Us on
26 साल पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, ₹1500 करोड़ जुटाने की तैयारी, सेबी के पास किया आवेदन

26 साल पुरानी कंपनी आरएसबी रिटेल इंडिया (RSB Retail India) ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। मल्टी फॉर्मेट रिटेलर ने ड्राफ्ट पेपर्स को फाइल किया दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1500 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।आरएसबी रिटेल इंडिया ने बताया कि आईपीओ से जुटाए पैसे का उपयोग कर्ज चुकाने के साथ-साथ अपने स्टोर के विस्तार में प्रयोग किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ में 500 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर और 2.98 करोड़ शेयर कंपनी के प्रमोटर बेचेंगे। बता दें, कंपनी की यह यात्रा 1999 में आरएस ब्रदर्श स्टोर नाम शुरू हुई थी। यह स्टोर तेलंगाना में खोला गया था। कंपनी का मुख्य कारोबार तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में है।

ये भी पढ़ें:4 GST स्लैब से आजादी! सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली से जरूरत के सामान होंगे सस्ते

73 स्टोर ऑपरेट करती है कंपनी

कंपनी के प्रोडक्ट्स में पारंपरिक ड्रेस, कैजुअल ड्रेस और फार्मल ड्रेस है। मार्च 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी के पास दक्षिण भारत के तीन राज्यों में कुल 73 स्टोर थे। बता दें, कंपनी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद कर्नाटक के बेंगलुरू में भी स्टोर खोला है। वहीं, डी रॉयल नाम से स्टोर ओपन किया गया है।

आईपीओ के पैसों का कहां होगा उपयोग

आरएसबी रिटेल इंडिया आईपीओ के पैसे से जुटाए 275 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए करेगी। वहीं, 118 करोड़ रुपये नए स्टोर के लिए कंपनी करेगी।

ये भी पढ़ें:सुजलॉन की प्रतिद्वंदी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 134% का इजाफा, शेयरों पर रखें नजर

आर्थिक स्थिति कंपनी की कैसी

कंपनी का वित्त वर्ष 2025 के दौरान कुल प्रॉफिट 104.40 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, रेवन्यू इस दौरान 2693.90 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2023-25 के दौरान कुल सीएजीआर 12.55 प्रतिशत रहा है।

आईपीओ के लिए कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट को एडवाइजर नियुक्त किया है। वहीं, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।