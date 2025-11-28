Hindustan Hindi News
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ₹56 करोड़ का जीएसटी जुर्माना

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ₹56 करोड़ का जीएसटी जुर्माना

संक्षेप:

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार यानी आज अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी किया गया था।

Fri, 28 Nov 2025 12:05 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार यानी आज अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी किया गया था।

क्यों लगा जुर्माना

रिलायंस ने कहा है कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को 'ब्लॉक्ड क्रेडिट' मानते हुए पारित किया गया है। कंपनी का आरोप है कि यह आदेश लागू किए गए टैक्स की प्रकृति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई सेवाओं के वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखता।

शेयर बाजार पर असर

रिलायंस के शेयर हाल में 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे थे, इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन, जल्द ही शेयरों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती कारोबार में वे 0.12% बढ़कर 1,565.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।

अब आदेश के खिलाफ क्या करेगी रिलायंस

रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ई-मेल के जरिए मिला। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। यह जुर्माना सेंट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 और गुजरात जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है।

कंपनी पर क्या पड़ेगा प्रभाव

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जुर्माने आदेश का वित्तीय असर सिर्फ जुर्माने की रकम तक ही सीमित है। इसका तेल से लेकर टेलीकॉम तक फैले उनके विशाल व्यवसाय के संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

